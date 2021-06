Jade, Philippe Lellouche et Eric Dussart

Aujourd'hui, Philippe Lellouche était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le comédien sera à l'affiche de la pièce Les grandes ambitions au Théâtre de la Madeleine à Paris dès le 17 septembre prochain. Dans ce spectacle est signé Hadrien Raccah, il donnera la réplique à M Pokora et Estelle Lefébure. Le

Ce matin pendant l'émission, Philippe Lellouche a expliqué pourquoi il refuserait de présenter la cérémonie des Molières si on le lui proposait. Il a aussi révélé ce qui l'insupporte le plus à la télévision aujourd'hui. Le comédien a poussé un coup de gueule contre Paris : "Je ne peux plus saquer cette ville (...) elle a perdu son sens", a-t-il notamment déclaré.

Le présentateur de l'émission Top Gear sur RMC Découverte a expliqué pourquoi il est si peu présent sur les réseaux sociaux. Enfin, il est revenu sur ce SMS qu'il a envoyé par erreur au réalisateur Luc Besson... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande La soirée extraordinaire ! Ce tout nouveau divertissement animé par Marie Portolano, ancienne journaliste sur Canal+ et nouvelle recrue d'M6, proposera un show époustouflant avec un décor en réalité augmentée.

Différents artistes tels que Julien Doré, Louane, Patrick Bruel, Calogero ou encore Florent Pagny performeront sur une scène avec des effets spéciaux dignes des plus grands films. Diffusion le mercredi 30 juin à 21h sur M6. Plus d'information en vidéo !

Enfin chaque samedi, RTL et Germain Sastre vous emmènent également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

- Karine Ferri ne co-animera plus les prochains primes de Danse avec les Stars et The Voice...

- Bernard Tapie va avoir droit à sa propre mini-série sur Netflix...

- Stéphane Plaza de nouveau élu "animateur préféré des Français"…



Plus d'informations en vidéo !