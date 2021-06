Fête du cinéma : "Le sens de la famille", "Sœurs", "Teddy"... Les films à ne pas manquer

17 nouveaux films débarquent ce 30 juin sur nos grands écrans dont Le sens de la famille de Jean-Patrick Benes avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc.

Imaginez une famille à la ramasse, deux parents, 3 enfants. Ils s'aiment mais ne savent plus se le dire, chacun rêve à d'autres choses. Un vœu qui va se réaliser d'une manière fantastique, au propre comme au figuré : un matin, les Morel se réveillent mais c'est plus pareil. L'esprit de la petite de 6 ans est dans le corps de papa, lequel est dans celui de sa grande fille qui elle-même a migré vers le corps de sa maman ! Comment faire pour que tout redevienne normal, d'autant que chaque matin, ça recommence mais différemment ?

Le sens de la famille était un pari risqué, mais réussi au final : on pige tout, on se marre, c'est tendre quand il le faut, le casting est épatant, porté à l'énergie par le duo Lamy-Dubosc. Un duo qui commence à bien se connaître : c'est leur 3e film ensemble.

Ces scènes où chaque personnage tente de faire avec le corps dont il a hérité sont assez irrésistibles. Mais le film comporte également un volet plus tendre, voire sombre car c'est aussi le constat de ces couples ou familles qui regrettent le temps passé ou les occasions manquées.

"Présidents" et "La fine fleur"

Présidents d'Anne Fontaine ou l'improbable réunion de deux anciens chefs de l'État prénommés François et Nicolas, essayant d'oublier leurs désaccords, décidant de faire alliance pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. On est dans la fantaisie, dans l'absurde, dans la tendresse et parfois presque dans la poésie. Là aussi, tout repose sur un duo : Jean Dujardin et Grégory Gadebois.

Allez aussi voir La fine fleur de Pierre Pinaud dans lequel Catherine Frot incarne la propriétaire d'une roseraie familiale et artisanale passée de mode, au bord de la faillite. La rencontre avec 3 employés en contrat d'insertion va peut-être changer le destin de l'entreprise. Là aussi, beaucoup de tendresse entre les rires et un nouveau personnage formidable pour Catherine Frot qui s'est prise au jeu et a travaillé son rôle au plus près de la réalité.

Sans oublier "Soeurs" et "Teddy"

Sœurs de Yamina Benguigui où Isabelle Adjani qui joue aux côtés de Maïwenn et Rachida Brakni dans cette remarquable histoire de racines, de famille et de secrets trop longtemps non-dits. Si vous aimez ce qu'on appelle le "cinéma de genre" donc fantastique : Teddy de Ludovik et Zoran Boukherma talentueux frangins qui revisitent le thème du loup-garou auprès d'un jeune villageois des Pyrénées griffé par une bestiole inconnue et subitement plus tout à fait le même les soirs de pleine lune. Plein d'idées, un vrai sens du visuel mais un récit qui, au contraire du lycanthrope, manque de mordant au final.

Enfin de l'horreur avec The deep house, où comment un jeune couple de blogueurs spécialisé dans le surnaturel va découvrir au fond d'un lac artificiel une maison immergée cachant un épouvantable secret. Énorme boulot sur les décors aquatiques : ça fait assez peur pendant 45 minutes mais la fin vire au grand guignol et sombre dans le ridicule, dommage.