Quentin Tarantino : son dernier film sera-t-il le reboot de "Reservoir Dogs" ?

Quentin Tarantino fera bientôt ses adieux au monde du cinéma. Enfin, "bientôt"... Le réalisateur qui fait vibrer des générations de spectateurs et de spectatrices, continue d'entretenir le mystère autour de sa "sortie de piste". Il a en effet toujours déclaré qu'il prendrait sa retraite après son 10e film, qui n'est autre que Once Upon A Time... in Hollywood, sorti en 2019.



Sur le plateau du talk-show américain Real Time with Bill Maher, le 26 juin dernier, Quentin Tarantino a donné quelques précisions sur sa future retraite. Ainsi, lorsque Bill Maher lui demande pourquoi il compte arrêter sa carrière "alors qu'il est top du game", le réalisateur lui a répondu : "C'est précisément pourquoi je veux arrêter".

"Je connais l'histoire du cinéma et à partir de ce moment, les réalisateurs ne s'améliorent pas. J'en ai encore un à faire (de film, ndlr) (...) En même temps, travailler depuis 30 ans en faisant autant de films que moi, plus que certains d'ailleurs, c'est une longue carrière. C'est une très longue carrière et j'ai donné tout ce que j'ai", ajoute Quentin Tarantino. Cependant, il reste (encore) très secret sur ce dernier long-métrage, même s'il n'exclut pas un reboot de Reservoir Dogs, son premier film sorti en 1992 : "Je ne le ferai pas. Mais j'y réfléchis".