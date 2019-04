publié le 17/04/2019 à 11:21

Mercredi 17 avril 2019 marque les retrouvailles du duo Kad Merad et Olivier Baroux. Just a Gigolo est leur sixième film ensemble. Ils l'ont écrit tous les deux en adaptant How to be a latin lover, comédie américaine franchement passée inaperçue chez nous.



L'histoire est simple : Alex (Kad Merad) autrefois jeune et beau garçon vivant de ses charmes est soudainement congédié par Denise, une femme franchement plus âgée que lui avec laquelle il vient de passer 25 ans de sa vie. La dame a envie de chair fraîche et ferme. Alex se retrouve à la rue, se réfugie chez sa sœur qu'il a négligée, se découvrant au passage un neveu et n'ayant qu'un objectif, trouver une autre proie. Autrement dit, une fiancée, si possible vieille et riche.

Just a Gigolo est une farce tendre sur le temps qui passe, la famille, la réussite et l'amour... On y croise Annie Duperey, Andréa Ferreol, Pascal Elbé et donc Kad Merad dirigé au cordeau par son complice Olivier Baroux.

> Just A Gigolo - Bande-annonce

"Raoul Taburin" de Pierre Godeau

Poétique, nostalgique... Raoul Taburin est le spécialiste de la réparation des vélos dans un petit village de Provence mais il cache un secret : depuis l'enfance, il n'a jamais réussi à faire de la bicyclette sans tomber. Même sa femme et ses enfants ne sont pas au courant. Mais les secrets sont fait, on le sait, pour un jour être dévoilés.



C'est Benoît Poelvoorde qui incarne ce Pierrot lunaire, entouré notamment d'Édouard Baer et Suzanne Clément dans cette réalisation de Pierre Godeau. S'il s'est engagé dans ce projet, c'est aussi parce que le dessinateur Sempé est un nom magique à ses yeux. "Enfant, j'étais fasciné par les dessins de Sempé", explique l'acteur au micro de RTL.

> Raoul Taburin - Bande-annonce

Pour les enfants,"Monsieur Link", "Liz et l'oiseau bleu"...

En cette période de vacances scolaires, plusieurs films d'animation sont à l'affiche : Monsieur Link ou la rencontre d'un explorateur et du dernier descendant d'une espèce ressemblant au Yéti. Gentiment burlesque avec les voix de Thierry Lhermitte et Éric Judor.



Si vous aimez les dessins animés japonais, ne ratez pas Liz et l'oiseau bleu, superbe histoire d'amitié entre deux lycéennes musiciennes. Et enfin, pourquoi ne pas découvrir l'animation russe avec La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques ? Le combat entre magiciens classiques et modernes arbitré par une téméraire petite fille. C'est charmant et marrant.



> MONSIEUR LINK - Bande annonce présentée par Thierry Lhermitte Date : 17/04/2019

"After" d'après Anna Todd

30 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour les 5 tomes de cette saga qui raconte les amours compliqués de Tessa, la gentille étudiante ingénue et Hardin, le bad boy tatoué du campus. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre mais tout les attire l'un chez l'autre.



Saga signée Anna Todd, jeune femme qui n'avait jamais rien écrit avant, qui a publié le premier chapitre sur internet avant d'être pistée par les plus grands éditeurs et les studios de cinéma. Un destin similaire à celui des femmes auteures de Harry Potter, Twilight ou 50 nuances de Grey. Honnêtement, After n'a pas un intérêt essentiel : on verra bien dans le deuxième volet d'ores-et-déjà programmé au cinéma.

> AFTER, CHAPITRE 1 - Bande-annonce VOST