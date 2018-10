A La Bonne Heure avec Pascal Elbé

publié le 05/10/2018 à 12:30

Du 24 au 30 octobre prochains se déroulera à Paris la 14e édition de Mon premier festival. Il s'agit d'un festival de cinéma dédié au jeune public. Et cette année, le comédien, scénariste et réalisateur Pascal Elbé a accepté d'être le parrain de l’événement.

La 14e édition de "Mon premier festival" aura lieu pendant les vacances de la Toussaint

Depuis 2005, avec Mon Premier Festival, la Ville de Paris offre aux enfants leur propre fête du cinéma. L'édition 2018 s’annonce mélodieuse et rythmée ! Plus de cent films sur le thème "Musique et Cinéma" emmèneront les petits cinéphiles à la découverte du cinéma indien, de la musique de Bruno Coulais, à qui il sera rendu hommage, des ciné-concerts, des ateliers et de nombreuses rencontres pour éveiller leurs appétits et leurs émotions. Les séances seront animées par des intervenants qui aideront les enfants à aiguiser leur sens critique et à décrypter le sens des images.

En tant que parrain, j'ai la responsabilité de transmettre le plaisir du cinéma. Je suis dans l'échange. Je vais autant donner que recevoir. Ce sera comme une gourmandise qu'il ne faut pas laisser passer ! Pascal Elbé





Mon Premier Festival s’installera pendant sept jours dans douze salles de cinéma art et essai de 10 arrondissements parisiens, avec trois films par jour et de nombreuses animations autour des films. Les salles concernées sont :

- Le Luminor Hôtel de Ville (4e)

- Le Studio des Ursulines (5e)

- L’Archipel (10e)

- Le Louxor (10e)

- Le Majestic Bastille (11e)

- L’Escurial (13e)

- Le Chaplin Denfert (14e)

- L’Entrepôt (14e)

- Le Chaplin Saint-Lambert (15e)

- Le Majestic Passy (16e)

- Le Cinéma des cinéastes (17e)

- Le MK2 Quai de Seine (19e)



Ces cinémas proposent à l’année une programmation de films classés art et essai soutenue par une politique d’animation forte. Un intérêt tout particulier y est porté au jeune public avec une proposition de films adaptée et l’accueil des différents dispositifs scolaires d’éducation à l’image.

