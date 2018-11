publié le 08/11/2018 à 18:18

On connaît désormais le prochain maître de cérémonie des César. Kad Merad a été désigné pour animer cette 44e cérémonie, organisée le 22 février 2019 à la salle Pleyel, à Paris.



L'humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français succède ainsi à Manu Payet, qui avait officié l'an dernier. Une précieuse récompense aux yeux de Kad Merad. "On ne peut même pas rêver de ça, lance-t-il d'emblée au micro de RTL. J'ai déjà rêvé d'avoir un César et j'en ai eu un. Mais ça, je le prends comme un nouveau défi, comme un peu de piment dans la vie".

Malgré tout, le célèbre complice d'Olivier Baroux peine encore à réaliser que tous les regards seront tournés vers lui pour la grand-messe du cinéma français. "C'est un peu indécis. C'est quelque chose de nouveau dans ma vie, mais c'est bien", assure-t-il.

Après un premier succès au cinéma avec Mais qui a tué Pamela Rose, la notoriété de Kad Merad a pris son envol en 2004 avec le film Les Choristes de Christophe Barratier. Avant la consécration en 2006 avec le César du meilleur second rôle masculin pour le film Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioret.



