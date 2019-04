publié le 15/04/2019 à 12:30

Just A Gigolo, c'est le dixième long métrage d'Olivier Baroux ! Cette comédie marque également la sixième collaboration du réalisateur avec son acolyte Kad Merad qui incarne ici un vieux playboy sur le délcin. Il s'agit du remake d'un film américain passé quasi inaperçu en France, How To Be A Latin Lover (2017) de Ken Marino avec Salma Hayek et Kristen Bell. Un film a découvrir à partir du 17 avril au cinéma !

"Just a gigolo", le nouveau film d'Olivier Baroux, avec Kad Merad (17 avril)

L'histoire : Quand son père meurt, Alex (Kad Merad) est obligé d'aller travailler pour gagner un peu d'argent. Il comprend rapidement que "travail" ne rime pas toujours avec "bonheur". Voulant se faire facilement de l'argent sans trop se démener, il décide de devenir gigolo. Il rencontre alors Denise (Arielle Séménoff), une riche héritière de 35 ans son aînée. Après 25 ans de vie commune, Alex se fait jeter brutalement par Denise. Sans rien, il est accueilli par sa sœur. Alex va devoir apprendre à vivre normalement, sans le luxe auquel il était habitué. Il va également devoir retourner travailler.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Just a gigolo" - Bande-annonce

Après l'énorme succès des Tuche 3 (2018) qui a attiré 5,68 millions de spectateurs dans les salles obscures, Olivier Baroux a confirmé qu'il était en train d'écrire le quatrième volet de la saga. Une annonce faite au micro de Bénédicte Tassart dans le Journal Inattendu le 13 avril dernier.

