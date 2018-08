publié le 22/08/2018 à 18:40

Le projet James Bond 25 ne semble pas satisfaire beaucoup de monde... Daniel Craig tout d'abord puisque l'acteur a rechigné longuement avant d'accepter de porter une dernière fois le smoking du célèbre espion de Sa Majesté. La production a fait au Britannique une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Il avait pourtant dit qu'il préférerait "s'ouvrir les veines" que de reprendre le rôle après Spectre... Ambiance.



Depuis ce 22 août, le projet a un premier rôle... mais plus de réalisateur. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) a claqué la porte du projet après des "différends créatifs". Michael G. Wilson, Barbara Broccoli et Daniel Craig ont annoncé cette séparation sur le compte Twitter officiel de la saga.



Qui pourrait donc reprendre le flambeau ? Si la production se garde bien de présenter le nom d'un remplaçant, les spécialistes et les fans ont leurs favoris.

Place aux femmes

Jamais dans l'histoire de la saga, une femme n'a réalisé un film James Bond. Le monde du cinéma n'a guère pu échapper aux évolutions post-Weinstein et beaucoup appelle la cheffe de la franchise, Barbara Broccoli, à trouver le courage de nommer une réalisatrice pour le poste.

Les films James Bond ont toujours été entre les mains d'hommes blancs et une partie du public et de la presse trouve cette coïncidence de plus en plus coupable. Beaucoup appellent déjà à remplacer Daniel Craig par une femme (comme Gillian Anderson par exemple). Une réalisatrice serait déjà un pas dans cette direction.



Le site Bustle a confié 7 noms de réalisatrices réputées qui seraient capables de porter un tel projet. Ava DuVernay, première femme afro-américaine à remporter le prix de la réalisation au Festival de Sundance (Middle of Nowhere en 2012), première à être nommée pour un Golden Globe. Par contre, son précédent film Un raccourci dans le temps a été un échec critique et commercial. Cela pourrait refroidir la production...



Kathryn Bigelow, première réalisatrice oscarisée de l'histoire (Démineurs en 2008), pourrait aussi être une excellente alternative. La réalisatrice de Point Break ou Zero Dark Thirty possède une esthétique qui colle à l'esprit de l'ère Bond-Craig : spectaculaire, froid, direct, réaliste.



Megan Ellison, Cathy Yan (qui va se charger de Birds of Prey avec le personnage de DC Comics Harley Quinn), Anna Boden (qui co-réalise le prochain Captain Marvel), Lorene Scafaria (Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare) ou encore Dee Rees (la série Empire ou Mudbound au cinéma) sont des noms évoqués par le site.

Nolan, Villeneuve, Campbell...

Les internautes et les fans de la saga d'espionnage avaient eux aussi leurs suggestions. Dans les premières réactions à l'annonce du départ de Danny Boyle, deux noms provoquaient l'excitation sur les réseaux sociaux : Christopher Nolan et Martin Campbell.



Le premier a le bon goût d'être Britannique, ce qui est toujours une bonne chose pour la saga James Bond. Né à Londres, le réalisateur est l'un des plus bankables du moment : il a signé Memento, la trilogie The Dark Knight, Inception, Insterstellar et Dunkerque. Son nom auréolerait le projet d'un certain prestige mais peut-être n'apprécierait-il pas de finir une saga ou d'être un second choix...



L'autre nom qui a soulevé l'enthousiasme est celui de Martin Campbell, le réalisateur de GoldenEye et de Casino Royale, deux des épisodes les plus fameux des aventures de 007. "Rien n'a été aussi beau dans la période moderne de James Bond que Casino Royale", arguait un internaute qui a reçu des centaines de "likes" pour sa proposition. Une belle façon pour la franchise de conclure le cycle Daniel Craig puisque Casino Royale était le premier film de l'acteur blond. Sam Mendes a aussi réalisé les deux précédents Skyfall et Spectre, peut-être pourrait-il revenir sur le projet pour réaliser une trilogie.



D'autres noms comme les très respectés Kenneth Branagh (Le Crime de l'Orient-express, Thor) ou Denis Villeneuve apparaissent aussi dans les suggestions. Il faut dire que le Québécois réalise succès sur succès, introduit des émotions souvent nouvelles dans des genres parfois figés (comme dans Premier Contact pour la science-fiction, Sicario ou encore la suite de Blade Runner : 2049), et était l'un des préférés de Daniel Craig.



Le réalisateur semble entièrement se consacrer à son adaptation de la saga Dune, un projet titanesque. Mais peut-être que le départ précipité de Boyle pourrait inciter certains de ces réalisateurs à mettre de côté leurs projets pour s'emparer de ce blockbuster et mettre en scène les adieux de Daniel Craig.