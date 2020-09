"Star Wars" : la série "Star Wars Rebels" bientôt adaptée en film ?

publié le 23/09/2020 à 18:49

Après la saga Star Wars terminée en décembre 2019 avec L'Ascension de Skywalker (épisode 9), les fans ont peu d'informations sur l'avenir de la franchise au cinéma. Mais, le très renseigné We Got This Covered a des informations sur potentielle adaptation de la série Star Wars Rebels en film.

Diffusée de 2014 à 2018, Star Wars Rebels se déroule entre La revanche des Sith (épisode 3) et Un nouvel espoir (épisode 4). Les Stormtroopers traquent alors les Jedi qui ont survécu à la Grande purge, tandis que l'Empire poursuit son emprise sur la galaxie et qu'une rébellion est en train de naître. On suit les aventures des 5 membres du vaisseau Ghost : Kanan Jarrus (un ancien padawan), Hera Syndulla, Sabine Wren, Zed Orrelios et C1-10P. Ils sont ensuite rejoints par Ezra Bridger, sensible à la Force et formé par Kanan Jarrus pour devenir Jedi. C'est aussi dans Star Wars Rebels qu'Ahsoka Tano, l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, fait son apparition.

Selon We Got This Covered, Rebels sera bientôt adaptée au cinéma. Les équipes de production en seraient "au tout début du développement", explique une source anonyme. "Maintenant que le vaisseau de l'équipage [de Rebels] a été vu sur grands écrans [dans l'épisode 9], le film se déroulera normalement après la série et suivra ce que les héros pendant les événements de la troisième trilogie (épisode 7,8 et 9)", peut-on encore lire selon les indiscrétions des sources. Disney n'a pas encore communiqué sur le sujet.

> Star Wars Rebels Extended Trailer (Official)

