Marvel : Lady Gaga bientôt dans le costume de la mutante Emma Frost ?

publié le 16/09/2020 à 16:10

Si vous aimez les films Marvel et Lady Gaga, cette nouvelle vous fera danser. Selon les sources du très renseigné média américain We Got This Covered, l'artiste et actrice multi-récompensée pourrait jouer dans un prochain film de la Maison des Idées.

Plus encore, Lady Gaga pourrait incarner Emma Frost, la mutante incarnée par January Jones dans X-Men : Le Commencement. Si la rumeur est vraie, cela montre que Marvel Studios poursuit bel et bien son intégration des X-Men dans le MCU, depuis le rachat de la Fox par Disney.

Apparue dans les comics en 1980, Emma Frost alias la Reine Blanche est une mutante qui possède des pouvoirs télépathiques très puissants. À tel point qu'elle est capable de maîtriser Cerebro, la machine du Professeur X (joué au cinéma par Patrick Stewart et James McAvoy), qui lui permet, entre autres, de localiser les mutants dans le monde. Emma Frost peut aussi recouvrir son corps d'une matière cristalline comme un diamant, qui la confère une force et une résistance surhumaine. Et comme Jean Grey (incarnée au cinéma par Famke Janssen et Sophie Turner), Emma Frost a été possédée par la Force Phénix. Elle est donc une mutante surpuissante qui devrait faire une entrée spectaculaire dans le MCU.