Il est enfin de retour. Après 15 ans d'absence, Indiana Jones revient dans les salles obscures, ce mercredi 28 juin avec un cinquième (et dernier) épisode : Indiana Jones et le Cadran de la destinée. À cette occasion, Harrison Ford est venu au micro de RTL accompagné du réalisateur du film, James Mangold.

"Je suis vraiment satisfait de ce film et de l’expérience que j’ai vécue en le tournant. C’était un défi, cela représentait beaucoup de travail, je suis très heureux du résultat. Je tenais vraiment à faire ce film sur Indiana Jones vers la fin de sa vie", assure l'acteur. "On a vu [Indiana Jones] pendant plus de 40 ans, mais... depuis 15 ans... plus rien. Il faut reconnaître que j’ai vieilli, mais ce n’est pas un obstacle", poursuit-il.

Une chose est sûre, en 40 ans, Indiana Jones est certainement l'une des sagas qui a le plus fasciné le public. Et pour Harrison Ford, la raison est assez simple. "Ce sont des films pour toute la famille. Ce sont des personnages similaires à notre propre vie", juge-t-il.

"Une aventure captivante, engageante et pleine de surprises"

Dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée, le docteur Henry Walton Jones revient brièvement dans le passé. Harrison Ford serait-il prêt à faire pareil ? Pas si sûr. "Je serais très prudent. Parce que je veux m’assurer de pouvoir revenir là où tout a démarré. Il y a tant dans le passé, ce passé qui est fascinant. Mais, rien de mieux que ce qui est devant nous", philosophe-t-il.

Et le monstre sacré du cinéma américain en est convaincu, les spectateurs pourront profiter d'un long-métrage exceptionnel : "C'est une aventure captivante, engageante, pleine de surprises et de lieux que vous n’auriez pas pu imaginer". Une aventure durant laquelle les cascades n'ont, malheureusement, pas été réalisées par Harrison Ford, pour des raisons de sécurité. "On ne va pas le laisser se blesser, vous imaginez", justifie James Mangold sur RTL. Et ce, alors que l'acteur s'est justement blessé à l'épaule durant le tournage, en 2021.

"J’ai toujours pensé que c’était très important de faire ces scènes d’actions pour être proche du personnage. Je ne veux pas perdre cette connexion avec lui. Je veux qu'il existe une émotion continue avec le public. C’est ce que l’on essaie de faire dans ces films", détaille l'acteur.