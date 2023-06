Indiana Jones : un acteur français culte parmi les sources d'inspiration à l'origine de la saga

Ce jeudi 1er juin au soir, M6 vous a concocté une soirée spéciale Indiana Jones, avec tout d'abord la diffusion du premier volet de la saga, Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film qui a pour réalisateur Steven Spielberg. Mais l'idée vient d'abord du producteur George Lucas, l'homme qui a créé Star Wars. A l'époque, George Lucas venait de finir le film THX 1138 et travaillait sur plusieurs idées de prochains films.

"J’avais deux idées : une aventure spatiale, et une aventure avec un archéologue à la recherche d’un objet surnaturel … Je me suis arrêté sur l’aventure spatiale qui avait plus de potentiel je pense et qui était plus amusant à faire, et j’ai mis l’archéologue de côté pour commencer à faire Star Wars", explique George Lucas dans une interview.

Il a alors réalisé Star Wars, une aventure dans l’espace, mais George Lucas continue de parler de cette idée d’archéologue autour de lui, jusqu’à ce qu’il échange avec Steven Spielberg. L'aventurier Indiana Jones est né. Les Aventuriers de l'arche perdue sort en salles en 1981.



De multiples inspirations

Pour imaginer cet aventurier, ils ont pioché dans différentes figures existantes. D’abord un explorateur et paléontologue américain du début du XXe siècle, Roy Chapman Andrews, qui a notamment découvert des ossements de dinosaures en Mongolie. Roy Chapman Andrews a fait le tour du monde avant de devenir conservateur du Muséum d'histoire naturelle de New York.

D’autres figures ont pu inspirer George Lucas et Steven Spielberg, qu'elles soient historiques ou fictives : Lawrence d’Arabie dont la biographie filmée fait partie du top 20 des films préférés de Spielberg, l’archéologue allemand Otto Rahn qui s’est lui lancé sur la piste du Saint-Graal au début du XXème siècle et l’archéologue britannique Percy Harrison Fawcett.

Une inspiration à laquelle on ne s'attendait pas : la comédie d’aventure L’Homme de Rio, une histoire de statuettes précolombiennes, de courses-poursuites et d’acrobaties avec un Jean-Paul Belmondo aussi sexy que le sera Harrison Ford.

Le documentaire français Indiana Jones : à la recherche de l'âge d'or perdu révèle cette inspiration à laquelle on ne s’attendait pas. Le film français était en fait adoré par Steven Spielberg quand il était adolescent.



