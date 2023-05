Cannes 2023 : "Un moment inoubliable" dit Harrison Ford sur RTL

Au festival de Cannes, Harrison Ford a présenté le cinquième volet d'Indiana Jones, intitulé Indiana Jones et le Cadran de la destinée (le film sort en France le 28 juin 2023). Au théâtre Lumière, une ovation debout l'a attendu. Le délégué général du festival, Thierry Frémaux, lui a réservé deux surprises : un clip hommage revenant sur ses cinquante années de carrière, et une Palme d'or d'honneur remise par Iris Knobloch, la présidente du festival.

"J'en ai eu les larmes aux yeux. Cela restera un moment inoubliable. L'accueil du film a dépassé tout ce que j'imaginais. C'était le meilleur endroit pour que la projection se passe du mieux possible. Je suis tellement content pour tous ceux qui ont travaillé pendant si longtemps, moi y compris d'ailleurs", a expliqué Harrison Ford à RTL.

Et de poursuivre : "En bas des marches, vous pensez juste à entrer dans une salle de projection. Mais en haut, vous apercevez cette foule. Et puis vous entrez, vous arrivez près de la scène, c'est la plus grande salle où je n'ai jamais vu un film. J'ai tout entendu si fort, j'ai dû accepter de sentir ça physiquement. C'était totalement bouleversant."

