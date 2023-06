Infirmière tuée à Reims : "Notre hantise, c’était qu’il recommence", dit une ancienne victime du suspect

Le sujet du jour. Le 22 mai 2023, en début d'après-midi, Carène Méziano se trouvait dans les vestiaires du CHU de Reims en compagnie d'une collègue. Un homme de 59 ans avec de lourds antécédents psychiatriques est entré dans l'hôpital en dissimulant un couteau de cuisine, se dirigeant vers la médecine du travail, dans le but de se "venger" du personnel hospitalier.

Lorsque son chemin a croisé celui de l'infirmière et de la secrétaire médicale, il les a agressés, leur assénant plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. Arrêté par les forces de l'ordre, il a ensuite été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Le meurtre de Carène Mézino a suscité une vive émotion, mêlé à de l'incompréhension chez les soignants.

Invitée de Focus Dimanche, sur RTL, Corinne Langlois était chef de service dans un centre de réinsertion par le travail (ESAT), en juin 2017 lorsqu'elle et quatre autres personnes ont également été agressés par le même homme, ensuite poursuivi pour "violences aggravées".

Témoignage. En juin 2017, cette professionnelle de santé rentrait de formation, en fin de journée. Elle est passée devant Monsieur F., qui attendait la psychiatre avec sa compagne. "Nous sommes passés devant eux pour aller dans nos bureaux respectifs et il s'est jeté sur nous en criant et nous a donné des coups de couteau. J'en ai reçu trois, ma collègue en a reçu un", raconte-t-elle.

Selon Corinne Langlois, l'individu ne prenait plus son traitement depuis au moins un mois et a été admis un an et demi en UMD (Unité pour Malades Difficiles, ndlr), avant d'en sortir puisqu'il prenait correctement son traitement. "C'est pour ça que je suis à nouveau très en colère, je me sens coupable. Je culpabilise du fait qu'il soit ressorti, parce qu'avec mes collègues et moi, c'était notre hantise, qu'il recommence. On se doutait qu'il recommencerait à ne plus prendre son traitement et c'est ce qui est arrivé", raconte avec émotion Corinne Langlois.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche, Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info