INVITÉ RTL - Ahmed Sylla : "Je me sens aussi bien Français que Sénégalais"

L'acteur et humoriste Ahmed Sylla, né à Nantes, était l'invité de RTL ce dimanche 29 janvier, dans l'émission Laissez-vous tenter. Dans cet entretien, celui qui est à l'affiche du film Un petit frère, qui sortira au cinéma le 1er février prochain, confie avoir déjà été "renvoyé à sa couleur de peau".



"Ce n'est pas une question qui me fait peur. Je me sens aussi bien Français que Sénégalais", nous dit-il.



Il précise : "À la maison, on parlait wolof. J'aime que ma mère parle en wolof, car cela me permet de ne pas perdre ma langue maternelle. Avec mon père, on parlait français. Il avait une autre langue aussi. Je suis tout ça". Et le comédien de conclure : "Ça ne me fait pas chi*** qu'on me dise : tu viens d'où ?"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info