"LOL : qui rit, sort !" : Ahmed Sylla conteste les propos de Blanche Gardin

L'humoriste et acteur Ahmed Sylla.

Les propos de Blanche Gardin sur la série LOL : qui rit, sort !, diffusée sur Amazon Prime, continuent de faire des vagues. L’humoriste a écrit une lettre sur Facebook, la semaine dernière, dans laquelle elle affirme avoir refusé 200.000 euros pour y participer, tout en critiquant vivement l’entreprise de Jeff Bezos.

Ahmed Sylla, qui apparaît dans la deuxième saison du programme, a contesté les montants avancés par Blanche Gardin. "Blanche, tu es gentille mais tu as un peu poussé les curseurs", a commenté le comédien, interrogé par Cauet sur NRJ, lundi 24 avril.

"Ce n’est pas vrai, je suis proche de la production et on ne lui a pas proposé ça. Il n’y a pas eu de proposition financière de la part d’Amazon. Il y a eu une rumeur disant que certains ont pris 300.000 ou 400.000 euros, mais ce n’est pas vrai. Les agents se parlent et ce ne sont pas ces montants-là. Ce n’est pas ce tarif", a assuré Ahmed Sylla.

Amazon a répondu lundi dans un communiqué, critiquant "des commentaires faux et inexacts" de la part de Blanche Gardin.

"Je n'ai pas trouvé ça cool"

Le comédien n'a en revanche pas dévoilé le salaire touché pour tourner dans LOL : qui rit, sort ! "J’ai pris un bon billet, c’est très bien payé, c’est Amazon", s'est contenté de dire Ahmed Sylla, qui s'est également dit déçu de la démarche de Blanche Gardin. "Je n’ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette l’opprobre sur tous ceux qui l’ont fait. J’aime beaucoup Blanche, même si on ne se connaît pas et qu’on n’est pas potes. En gros ça fait : tous ceux qui l’ont fait vous êtes des nazes, je suis mieux", a-t-il jugé.

Ahmed Sylla a également déclaré qu'il aurait été préférable que Blanche Gardin participe à l'émission, pour ensuite reverser son cachet à des associations. "Si c’est un modèle qui ne te plaît pas ou si tu es gênée, fais-le et donne tout à une association. J’aide beaucoup d’associations et cet argent-là me sert aussi à faire ça", a-t-il expliqué.



