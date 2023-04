Adolf Hitler : ce que nous apprend le témoignage de son majordome :

Le 23 mars 2023, la version française des mémoires du majordome d'Adolf Hitler, Heinz Linge, est parue, plus de 43 ans après la version allemande. Dans ce livre, il revient sur la personnalité du Führer. Thierry Lenz, qui fait une brève présentation dans cette version traduite, a indiqué au micro de Mohamed Bouhafsi, que ce témoignage est important, car c'est "le récit d'un homme qui a été pendant dix ans l'ombre d'Adolf Hitler, (qui) a vu des choses, (qui) a entendu des choses."

Selon Thierry Lenz, le majordome était "un fidèle, très admiratif de son patron." Pour lui, une des questions que pose ce livre, c'est l'humanité d'Adolf Hitler. Alors que ce dernier est dépeint comme quelqu'un de fou, "on s'aperçoit qu'on a affaire à un homme quasiment normal dans son quotidien." Et d'ajouter : "Il y a un petit danger en lisant ce type de mémoires, c'est d'avoir de la sympathie pour le personnage décrit."

Dans ce livre, on apprend également qu'Adolf Hitler "travaille très peu (...) La seule chose qui l'intéresse vraiment, ce sont les affaires militaires." Victime d'un certain nombre de projets d'attentats, c'est la tentative du 20 juillet 1944 qui provoque un "basculement mental" chez le dictateur. Il va ainsi prévenir Heinz Linge de son souhait de se suicider, et va lui demander d'organiser cela. Juste après son suicide, en entrant dans la pièce, le majordome décrit ce qu'il voit, mais également ce qu'il sent : "Il dit 'Ça sent l'amande amère', qui est l'odeur caractéristique du cyanure."

