Florent Pagny sans tabou. Alors qu'il a sorti le 5 avril dernier son autobiographie Pagny par Florent, le chanteur s'est longuement confié au micro de RTL. Victime d'une rechute de son cancer, il estime que sa maladie n'est pas due à sa consommation régulière de cannabis. "Je ne pense que cela soit le pétard qui m'ait filé le cancer", juge-t-il.

"Je n'ai pas un cancer de quarante années de fumette. Quarante ans de fumette, ça laisse plein de petites traces et je ne les ai pas. Ce n'est pas le pétard [qui est responsable de mon cancer]. Je ne sais pas d'où il est venu, il correspond à ce cancer-là sans que cela ne soit lui", explique-t-il sur RTL.

Et le chanteur de Savoir Aimer et ex-coach de l'émission "The Voice" de digresser. Selon lui, la consommation de cannabis était une sorte de "thérapie", notamment en raison de la présence de THC, la molécule psychoactive contenue dans cette drogue.

"Ce n'est pas pour tout le monde"

"Ce que m'a apporté le pétard (...), c'est de mieux gérer mon hyperactivité et de m'ouvrir aux autres, de devenir beaucoup plus réceptif, d'avoir beaucoup plus de sensibilité et d'être plus en phase avec le partage", raconte Florent Pagny. Il explique être un "hyperactif".



Le cannabis m'a rendu moins con et m'a permis d'être plus ouvert aux autres. Florent Pagny, sur RTL

Pour autant, il ne fait pas l'apologie de la consommation de cannabis. "Ça m'a aidé, mais il y a des gens qui prennent du cannabis et qui deviennent idiots. Ce n'est pas pour tout le monde", estime l'interprète qui entend faire la tournée des festivals durant l'été 2023. "Le cannabis m'a rendu moins con et m'a permis d'être plus ouvert aux autres", conclut-il.

Pour rappel, en France, fumer du cannabis est illégal. Une telle consommation vous expose à une amende forfaitaire de 200 euros.