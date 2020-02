Mikaela Spielberg, la fille de Steven Spielberg, se lance dans le porno

publié le 20/02/2020 à 21:00

À 23 ans, Mikaela Spielberg a trouvé sa vocation. Dans un entretien pour le tabloïd Sun, elle révèle qu'elle produit et réalise des films pornographiques et qu'à termes, elle aimerait aussi être "danseuse dans un strip-club après avoir obtenu son permis de travailleuse du sexe".

Mikaela Spielberg explique qu'elle a annoncé son choix de carrière à ses parents, Steven Spielberg et Kate Capshaw, le week-end dernier lors d'une conversation en FaceTime. Ses abonnés sont au courant depuis un mois. "Je ne fais pas cela pour blesser quiconque ou être méchante, je fais cela parce que je veux honorer le corps d'une manière lucrative. Je pense que lorsqu'ils verront tout le chemin que j'ai parcouru en un an et demi, où j'étais au fond du seau, ils se diront : 'Wow, nous avons élevé une jeune femme indépendante et confiante'", explique-t-elle au Sun.

Mikaela Spielberg poursuit : "C'est mon corps, mon choix, ma vie, mon revenu. Je ne dois à personne mon autonomie, ni ma vertu". En choisissant ce métier, la jeune femme espère aussi devenir "indépendante financièrement" et faire passer un message : "Je veux pouvoir dire aux gens qu'il n'y a aucun mal à utiliser mon corps de la manière qui me convient (...) C'est un choix qui me donne de la force. Je réalise qu'il n'y a aucune honte à avoir une admiration et une fascination pour cette industrie, et que je veux faire quelque chose de sûr, sain et consensuel".