publié le 27/01/2021 à 12:27

Netflix France montre une nouvelle fois que son équipe de community managers ne manque pas d'humour. Dans la soirée du 26 janvier, la biographie du compte a été modifiée. Dorénavant les abonnés peuvent lire "En train de lire Hamlet". Pourquoi un tel changement ?

Tout part d'un tweet de Guillaume Durand, journaliste chez Radio Classique, du 25 janvier, fustigeant le succès des séries de Netflix et toutes les personnes qui regardent des séries, au lieu de lire des livres, dont le grand classique de Shakespeare : Hamlet. "Nous sommes en pleine Lupinade/The Crown/Casa Del Papel. Plus les gens m’abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries, plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s’intéresser à Manet", démarre ainsi Guillaume Durand avant de conclure : "Comment peut-on utiliser son seul temps libre à ingurgiter le Bureau des légendes ?".

Un tweet qui n'est pas du tout passé auprès des internautes qui ont répliqué avec des tweets et des gifs moqueurs tout en jugeant le message de Guillaume Durand "condescendant". "Si ça se trouve au XVIème siècle y avait un gars pour dire 'C'est ça allez vous abrutir au théâtre devant Hamlet, Le Roi Lear ou Roméo et Juliette, moi je vais relire la Guerre des Gaules et m'intéresser à la Vénus de Milo'", écrit ainsi une internaute sur Twitter.

Nous sommes en pleine Lupinade/ The Crown/Casa Del Papel .Plus les gens m’abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries ,plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s’intéresser à Manet.Comment peut on utiliser son seul temps libre à ingurgiter le Bureau des légendes? — Guillaume Durand (@guillaum_durand) January 25, 2021

Peu de temps après, le compte de Netflix France a ainsi surfé sur le #Hamlet, devenu l'un des sujets les plus discutés sur Twitter dans la soirée du 26 janvier et donc pris le parti de rire de cette pique de Guillaume Durand. Dans un autre tweet, Netflix France a aussi répondu sur le ton de l'humour sur la future production d'une série sur Hamlet : "On a commencé notre lecture, d'où notre bio actuelle." De son côté Guillaume Durand, ne s'est pas de nouveau exprimé sur le sujet...

On a commencé notre lecture, d'où notre bio actuel. — Netflix France (@NetflixFR) January 26, 2021