"The Crown" : comment Diana Spencer (Emma Corrin) a fasciné 2020

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie du coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.

Depuis 4 saisons, The Crown plonge le public dans l'histoire de la famille royale la plus connue dans le monde. Les portes du palais de Buckingham s'ouvrent en grand au fil des saisons et permettent d'en apprendre davantage sur l'enfance d'Elizabeth II, l'histoire de ses parents et des moments historiques de son règne. La saison 4 fait beaucoup parler d'elle car elle est marquée par l'arrivée de la princesse Diana, incarnée par Emma Corrin.

Entre la Reine (Olivia Colman) et Margaret Thatcher (Gillian Anderson), Diana Spencer brille naturellement. Ambitieuse, gracieuse, elle est broyée dans la machine royale et lutte contre ses démons. Sa lumière baisse de jour en jour au contact de la famille royale et face aux infidélités de son futur époux Charles (Josh O'Connor) qui n'a d'yeux que pour son amour de jeunesse : Camilla Shand (Emerald Fennell).

Diana Spencer, le joyau de la couronne

Au milieu de la lutte entre Elizabeth II et Margaret Thatcher, voici qu'arrive Diana Spencer. Emma Corrin est tout simplement bluffante dans son interprétation de Lady Di, pour qui on ne peut ressentir que de la sympathie. Amoureuse esseulée, trop jeune, pas assez au fait de l'étiquette, Diana souffre et nous souffrons avec elle. Les caméras suivent chaque seconde de ses calvaires en public, ce tourbillon de flashs, poignées de main et codes à respecter, alors que Charles continue de courtiser Camilla et donc de tromper Diana.

Mariée à Charles, froid et infidèle, Diana se désagrège peu à peu. On assiste à sa descente aux enfers derrières les murs du Palais, alors que de l'autre côté, le public la chérit et l'ovationne. Mais Diana n'est pas soutenue. Elle se fait rabrouer, ne trouve grâce aux yeux de personne dans sa future famille et plonge dans la dépression.

La polémique autour du personnage de Diana a enflé Outre-Manche au point qu''Oliver Dowden, secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, avait demandé à Netflix de préciser que The Crown est "une fiction", dans les colonnes du Daily Mail. Selon Oliver Dowden, les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices, peuvent "confondre la fiction avec les faits" en regardant la saison 4 de The Crown.