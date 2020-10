Fear The Walking Dead Official Teaser Trailer (2015) Season 1 Episode 1 (AMC)

Depuis plusieurs années (et saisons), les zombies ont envahi les écrans. Qu'ils ne soient jamais nommés "zombies" comme dans The Walking Dead, ou faisant partie de nos vies quotidiennes comme l'héroïne d'Izombie. Alors que la saison 10 de The Walking Dead s'est achevée il y a quelques semaines, quelles autres séries regarder quand on est un ou une afficionado de ces êtres qui dévorent de la chair fraîche ?

Des zombies, vous en aurez. De Nation Z à Dead Set, il est question de survie, de hurlements dans la nuit, d'hémoglobine et d'action. Vous trouverez une série "bonus" : Ride with Norman Reedus pour sillonner les États-Unis à moto en compagnie de l'interprète de Daryl Dixon.

Au total, 9 séries pour vous accompagner pendant ces vacances de la Toussait et la période d'Halloween, mais aussi pendant le couvre-feu. En cas d'apocalypse zombie, vous serez fin prêts et prêtes pour vous en sortir.

1. "Fear The Walking Dead", la plus évidente

Lancée en 2015, Fear The Walking Dead n'est autre que la série spin-off de The Walking Dead. Elle se déroule à Los Angeles, au tout début de l'épidémie (et non à Atlanta comme avec Rick). L'occasion de découvrir comment l'épidémie a commencé. Parmi les personnages principaux, Madison Clark, la mère d'Alicia et Nick, et son compagnon Travis, père de Chris. Comme dans The Walking Dead il est question de survie, de zombies, dans un univers que les fans connaissent bien.

2. "Izombie", pour son héroïne atypique

Adaptée du comics éponyme, cette série raconte les aventures d'Olivia Moore, surnommée Liv. À la suite d'une soirée qui a mal tourné, la jeune femme étudiante en médecine se retrouve transformée. Loin de se laisser abattre, Liv devient médecin légiste, pour dévorer des cerveaux humains en toute tranquillité. Sauf qu'en mangeant les cerveaux des défunts et des défuntes, elle hérite de leurs souvenirs. Comme elle a un accès privilégié à la mémoire des victimes, notre héroïne à la peau pâle et à la soif de chair fraîche décide donc d'aider le détective Clive Babineaux à résoudre des enquêtes.



3. "Z Nation", pour son action

Dans Z Nation, le monde a aussi été ravagé par un virus. Mais, Murphy peut tous et toutes nous sauver. C'est un ancien prisonnier à qui on a injecté, contre sa volonté, le virus "zombie" auquel il a survécu. Sa survie est indispensable pour préparer des antidotes et tenter de ramener à la vie les millions de morts-vivants qui dominent le monde. Murphy est donc escorté jusqu'à un laboratoire de Los Angeles par un groupe de survivants. Bien évidemment, le chemin sera tout sauf tranquille. Et le temps presse, car le virus injecté commence à transformer Murphy, qui n'ose révéler la vérité à ses "compagnons".

4. "The Walking Dead : World Beyond", pour la nouvelle génération de protagonistes

Deuxième spin-off de la famille de The Walking Dead, World Beyond se déroule toujours dans le monde apocalyptique que l'on connaît, mais sans les personnages de The Walking Dead. On suit ici les aventures de la première génération née pendant l'épidémie et plus précisément d'un groupe d'adolescents : Iris, Hope, Silas, Elton, Felix, Huck et Elizabeth. Elevés derrière les murs protecteurs de leur communauté, ils et elles n'ont jamais eu à combattre des zombies. Jusqu'au jour où Iris et Hope décident de venir en aide à leur père et embarquent leurs compagnons dans une aventure périlleuse.





5. "Daybreak", pour le fun

Tout n'a pas besoin d'être angoissant, sombre et larmoyant dans les séries de zombies. La preuve avec Daybreak, adapté de la bande dessinée de Brian Ralph qui mélange monde du lycée, costumes à la Mad Max : Fury Road et punchlines. Après un bombardement nucléaire, tous les adultes ont été transformés en créatures assoiffées de chair fraîche. Les enfants et adolescents sont donc livrés à eux-mêmes. La série suit Josh, 17 ans, qui part à la recherche de sa petite amie, accompagné d'Angelica, 10 ans et pyromane, et Wesley, qui s'est reconverti en samouraï pacifiste.



6. "Dead Set", pour une dose de gore

Avec Dead Set, vous aurez droit à un Loft Story sous hémoglobine. Alors que le monde est mystérieusement frappé par un virus qui transforme les hommes et les femmes en zombies, des candidat(e)s d'une télé-réalité restent coupés de la folie. Sauf qu'ils représentent la dernière réserve de nourriture fraîche pour les zombies qui se précipitent vers leur villa. Commence alors une longue lutte pour la survie, dans un environnement dont il est presque impossible de s'échapper. Du sang, des cris, des larmes... Si vous regrettez le manque de gore de The Walking Dead, vous serez servi(e)s avec Dead Set.



7. "Kingdom", pour l'ambiance royale

Dans un royaume lointain de Corée, un mal mystérieux commence à sévir dans le pays et au sein de la cour. La panique gagne peu à peu les protagonistes, qui tentent de trouver une solution à cette maladie qu'ils n'ont jamais vue, tout en jouant des coudes pour rester au sommet du pouvoir. Du fantastique, de l'historique et de l'horreur sont les ingrédients de cette perle américano-sud-coréenne aux deux saisons.



8. "Outcast", pour découvrir une autre œuvre de Robert Kirkman

Cette autre adaptation du travail de Robert Kirkman ne parle pas de zombies. Mais, vous retrouverez une partie de l'univers sombre et cauchemardesque de l'auteur. Le pitch ? Depuis son enfance, Kyle Barnes se bat contre des démons. Adulte, il essaye de comprendre ce qui a pu lui arriver. Il découvre qu'il peut exorciser une personne avec un simple contact. Un prêtre lui demande de l'aide pour s'occuper d'un petit garçon. Au fil de son enquête, de plus en plus sombre, Kyle découvre une vérité terrifiante.



9. "In The Flesh"

Série britannique de deux saisons, In The Flesh se passe dans le village fictif de Roarton qui reconstruit sa vie après un événement appelé La Résurrection. Pendant cette période, des milliers d'individus, dont le héros Kieren, un adolescent, sont revenus d'entre les morts sous la forme de zombies. Ces derniers ont été pourchassés pendant "la guerre pâle" et traités médicalement pour leur permettre de vivre au sein de la société. Mais, certains et certaines ne réagissent pas aux traitements et redeviennent des créatures assoiffées de sang.



Bonus : "Ride with Norman Reedus"

Si vous voulez toujours plus de Norman Reedus/Daryl devant votre écran, ce show est fait pour vous. Commandé en 2015 par AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead, elle met en scène l'acteur qui sillonne les États-Unis à bord de sa moto. Dans chaque épisode, Norman Reedus rencontre un artiste ou un proche avec qui il partage sa passion pour les cylindrées. L'occasion d'en prendre plein la vue et d'en savoir plus sur l'acteur qui incarne Daryl depuis 2010.



