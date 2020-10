publié le 25/10/2020 à 09:10

À peine arrivée sur Netlix, Emily in Paris est devenue la série phénomène du moment en France et aux États-Unis. Principalement parce que son héroïne, incarnée par Lily Collins, américaine, arrive à Paris et offre une ribambelle de clichés sur les Parisiens tout au long de ses épisodes.

Croissants et vin rouge à volonté, boss qui fume cigarette sur cigarette... Plus d'une trentaine de scènes ont d'ores et déjà fait hurler une partie du public de l'Hexagone. Et pourtant, malgré le côté insupportable d'Emily in Paris, on accroche à son intrigue. Et la fin de la saison nous laisse sur notre faim et donne lieu à des questions dont il faudra patienter avant d'avoir les réponses.

Bien qu'aucune annonce officielle d'une saison 2 n'ait été annoncée, voici notre liste des 10 interrogations brûlantes que l'on se pose.

Emily ravie de ses prochaines aventures Crédit : Netflix / Tenor

1. Emily va-t-elle ENFIN prendre le métro ?

Espérons que le showrunner Darren Starr décide de faire un peu plus plaisir à son public parisien et permette à Emily de vivre la VRAIE vie de la capitale. Et comment se déplacer comme tout le monde sans dépenser un demi-salaire en taxi ? Le métro bien évidemment. Il est impensable que l'influenceuse ne sente pas les merveilleuses odeurs des couloirs du métro, ou se retrouve compressée dans un wagon, tout en se prenant un sac à dos d'un malotru dans le visage. Nul doute que son voyage "RATP" lui rapportera de nouveaux likes sur son Instagram.

2. Mathieu partira-t-il seul à Saint Tropez ?

Le neveu du créateur Pierre Cadault est tombé sous le charme d'Emily en quelques rencontres. Après une balade sur la Seine en bateau agrémentée de champagne, des baisers brefs et tendres, Mathieu se jette à l'eau et propose un week-end en amoureux à Emily à Saint-Tropez. Une idée acceptée de bonne volonté par notre héroïne. Mais, cela est de courte durée. Entre-temps, Camille et Gabriel se sont séparés, laissant le champ libre à la passion d'Emily et Gabriel. Emily est bouleversée, perdue dans ses sentiments, et lorsque Mathieu lui précise qu'il a réservé les billets de train pour "Saint-Trop'", Emily répond "J'ai hâte :)", alors que sur son visage on lit tout le contraire.

3. Mindy va-t-elle devenir une star ?

Ashley Park incarne Mindy Chen, la "meilleure amie" d'Emily, qui chante "La Vie en rose" Crédit : Carole Bethuel/Netflix

Traumatisée par son passage dans l'équivalent de la Nouvelle Star en Chine, Mindy avait fui à Paris. Mais, sa passion pour le chant la rattrape et elle décroche un contrat dans un club où elle pourra se produire deux fois par semaine. Cela ressemble au début d'une "success story" comme on peut la voir dans les séries américaines. À moins que le traque ne revienne bloquer la jeune femme qui fait tout son possible pour ne pas rentrer en Chine et vivre comme ses parents l'entendent.

4. Camille-Gabriel-Emily : le retour du triangle amoureux ?

Après 8 épisodes à se dévorer des yeux. Après deux baisers fougueux et des mensonges à Camille, Gabriel et Emily peuvent enfin batifoler sans culpabilité. Mais coup de théâtre, il reste à Paris et prévient Camille de sa décision. Cette dernière veut discuter avec Emily, pour lui demander des comptes ou un conseil ? Mystère, mais notre héroïne a des chances de se retrouver dans une autre version du triangle amoureux de la première saison, tiraillée entre son amitié pour Camille et ses sentiments pour Gabriel.

5. Catherine est-elle au courant de la liaison de son mari ?

Catherine et Antoine, un couple libre ? Crédit : STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Le doute est permis. Dans l'épisode final, Catherine donne à Emily "sa bénédiction" pour sa future collaboration d'ordre professionnelle ou non avec son époux. Emily va en effet travailler pour l'entreprise d'Antoine. Si Catherine donne cette "bénédiction" à Emily, cela veut-il dire qu'elle est au courant que son mari est volage ? Et ainsi, est-elle au courant de la liaison qu'il entretient avec Sylvie ? Si c'est le cas, elle n'en laisse rien paraître.

6. Est-ce qu'Emily va tout avouer à Camille ?

Tout raconter à Camille lui ferait de peine. Emily perdrait aussi son amie. Une fois dans la saison 1, elle semble prête à lui expliquer ce premier baiser avec Gabriel, mais se ravise en réalisant que Camille veut lui parler de tout autre chose. Cependant, la situation risque d'être de plus en plus compliquée pour Emily. Elle va devoir mentir encore à Camille, voire lui cacher par la suite, sa relation avec Gabriel si les deux voisins décident de nouveau de passer une nuit ensemble.

7. Que cherche Antoine avec le restaurant de Gabriel ?

Antoine a-t-il aimé la cuisine de Gabriel à ce point ? On connaît encore peu le vrai caractère du businessman et nez, mais la philanthropie ne semble pas être sa marque de fabrique. En décidant de financer le projet de Gabriel, il peut chercher à tirer profit du jeune chef "prometteur" et à gagner en popularité. À moins que tout cela soit un stratagème pour se rapprocher d'Emily.

8. De quoi Camille veut-elle parler à Emily ?

Gabriel a prévenu Camille, devenue son ex petite amie, de sa nouvelle décision : il reste à Paris et ne part plus en Normandie. Lui a-t-il confié autre chose, comme sa relation avec Emily ? Impossible de le découvrir pour le moment. Camille pourrait demander conseil à Emily, son amie : doit-elle laisser une deuxième chance à Gabriel ou aller de l'avant ? Ou au contraire, Camille va lui demander des comptes parce qu'elle a découvert que son amie et Gabriel ont fricoté ?

9. Emily ira-t-elle sur la Rive Droite de la Seine ?

Emily se promène rapidement le long du Canal Saint-Martin, lorsqu'elle part en "double date" avec Camille, Gabriel et Thomas. Mais, au final, elle reste surtout sur la Rive Gauche et ne connaît donc qu'une infime partie de Paris. Le showrunner lui permettra-t-elle de découvrir des quartiers plus populaires de l'Est parisien, flâner au Parc des Buttes Chaumont (ok c'est cliché aussi), aller à Pigalle, ou déguster un repas au Marché des Enfants Rouges, comme le conseille Camille ? On l'espère, car même si les clichés sur Paris peuvent faire sourire, on aimerait que la saison 2 apporte une vision bien plus réaliste de la vie parisienne.

10. Arrivera-t-elle à apprendre le français ?

Si entendre Emily prononcer "merde" avec le "r" à l'américaine n'est point désagréable, il serait temps que notre héroïne maîtrise la langue de Molière. Après tout, on la voit peu se rendre à ses cours de français, et il serait temps qu'ils portent leurs fruits.