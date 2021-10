Halloween : 6 costumes pour éviter l'incontournable (et attendue) tenue "Squid Game"

"Farce ou friandises ?". Ce 31 octobre, petits et grands sont invités à redoubler d'inventivité pour trouver le costume le plus effrayant possible. Si Halloween se fête chaque année, les déguisements sont différents à chaque édition.



La série Squid Game, sortie en septembre 2021, est le plus gros succès Netflix de l'année. Nommée "Le Jeu du calmar" au Québec, l'histoire sud-coréenne dramatique a conquis de nombreux téléspectateurs. Les costumes associés à la série seront donc certainement les plus populaires en cette fin d'année. Plusieurs costumes peuvent être tirés de la série. Premièrement, les gardes masqués. Ce sont devenus des véritables symboles de la série. Habillés de rouge, ces personnages tuent les perdants des différentes épreuves. Deuxièmement, les candidats endettés habillés de survêtements verts numérotés et de chaussures blanches. Troisièmement, la petite fille du jeu "1, 2, 3 soleil" en robe orange et chaussettes hautes. Tous ces déguisements sont déjà en vente sur Internet.



Mais si vous voulez ne pas ressembler à vos voisins, vous pouvez aussi faire un pas de côté en décidant de ne pas vous déguiser en un personnage de Squid Game. Pour vous accompagner dans cette prise de risque, voici 6 idées de costumes un peu plus originaux.

1. Wanda Maximoff

Si vous voulez vous déguiser en sorcière cette année, c'est sûrement la meilleure tenue à adopter. Dévoilée en janvier dernier, la série WandaVision suit le couple de super-héros Scarlett Witch et Vision (Elizabeth Olsen et Paul Bettany) qui mènent une existence paisible en banlieue, des années 1950 à aujourd'hui. L'épisode d'Halloween vous inspirera particulièrement pour ce 31 octobre. Dans cet épisode, les personnages reprennent justement leurs costumes originaux des comics. L’univers Marvel devrait alors encore être présent cette année lors des soirées d’Halloween !

2. Cruella d'Enfer

La fameuse "méchante" a fait son grand retour au cinéma sous les traits d’Emma Stone. Les tenues sont impressionnantes et spectaculaires. Elles donnent un joli potentiel “halloweenesque” ! Une perruque noir et blanc, du fard sombre sur les paupières et une tenue sobre devrait parfaire le look. Quelques motifs animaliers peuvent être ajoutés, comme l'iconique manteau à l’imprimé dalmatien par exemple.



Emma Stone dans la tenue flamboyante de Cruella Crédit : Capture d'écran YouTube

3. Scream

Alors que le tueur au masque a fait son grand retour cette année, et son costume n'est toujours pas démodé. Son couteau fait toujours trembler le public. Dans sa version 2022, Scream nous propulse 25 ans après les événements du tout premier film. Pour revêtir la tenue de Scream, le costume se reproduit facilement ou s'achète sur internet. Efficacité et succès seront les maîtres mots de votre soirée !

4. Halloween Kills

Débutée en 1978, la saga horrifique a sorti son douzième volet en salles en octobre 2021. L'increvable série regorge d'idées de déguisements pour fêter le 31 octobre. Ainsi, Michael Myers, le maniaque qui décime tout ce qui passe à sa portée est le personnage emblématique du film d’horreur américain. Ce dernier peut-être imité avec un masque acheté sur internet, ou reproduit à la maison.

5. Venom

Trois ans après la sortie de Venom au cinéma, Venom : Let There Be Carnage est sorti le 20 octobre dernier au cinéma. C'est la suite directe de Venom dans lequel le journaliste Eddie Brock, devient l'hôte d'un symbiote, une forme de vie extra-terrestre, avec lequel il apprend à cohabiter. Le symbiote de Cletus Kasady et l'un des ennemis de Venom dans les comics Marvel. Une créature vraiment terrifiante, couleur rouge sang et aux dents bien plus acérées que Venom.

Le symbiote Carnage dans "Venom : Let There Be Carnage" Crédit : Capture d'écran YouTube

6. Sermons de minuit ou Midnight Mass

Voici un déguisement qui ne nécessite pas des heures de maquillage, ni de prothèses de dents exacerbées... Midnight Mass (Sermons de minuit en VF) délaisse le récit horrifique pour aborder des thèmes glaçants. Découpée en sept chapitres qui empruntent à la Bible le nom de ses livres, l’histoire a pour cadre une petite île américaine fictive sur laquelle survit une communauté de travailleurs de la mer qui ont déserté l’église. Un jeune prêtre charismatique, venu sur l’île dans des circonstances étranges, nourrit alors l’ambition de les y faire revenir. Il ne vous reste alors qu'à enfiler la soutane pour faire trembler le public !