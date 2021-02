publié le 18/02/2021 à 15:26

Comment Cruella d'Enfer, la redoutable méchante des 101 Dalmatiens, est-elle devenue Cruella ? C'est que nous découvrirons en mai 2021 au cinéma avec Emma Stone. L'actrice oscarisée pour La La Land incarnera en effet la jeune Estella dans le prochain film Disney.

Le studio à grandes oreilles a dévoilé le 17 février la première bande-annonce du film qui nous ramène dans le Londres des années 70. Cruella n'est alors qu'Estella, jeune femme prometteuse, arnaqueuse compétente, qui s'allie avec deux jeunes hommes : Horace (Walter Hause) et Jasper (Joel Fry). Estella est bien décidée à devenir une figure incontournable de la mode. Ses créations attirent l'œil de la redoutable et "snob" baronne von Hellman (Emma Thompson), grand nom de la mode londonienne. Mais, la relation entre les deux femmes va complètement changer Estella.

C'est ce que l'on découvre dans la bande-annonce. D'abord Estella, cheveux roux flamboyants, menant sa meilleure vie dans le Londres qui découvre le mouvement punk. Peu à peu, la santé mentale d'Estella va basculer et laisser place à Cruella d'Enfer. Une femme qui n'a peur de rien et adopte le célèbre look en noir et blanc, des pieds à la tête que l'on connaît dans le dessin animé et les films où elle est incarnée par Glenn Close. Cette dernière incarnait la version adulte de Cruella, convoitant la fourrure des dalmatiens.

> Cruella - Première bande-annonce (VOST)

Emma Stone va alors changer notre vision de la méchante en nous révélant son passé et sa personnalité. "J'ai su très tôt que je voyais le monde différemment des autres. Cela déplaisait fort à certains. Mais, je n'étais pas consensuelle. Ils devaient avoir peur que je sois cinglée", explique Estella dans la bande-annonce. Maquillage barbouillé de larmes, carafe d'alcool à la fin, rire machiavélique, nous assistons à la naissance d'une icône du crime.