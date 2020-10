publié le 31/10/2020 à 15:20

La Lune va briller de tous ses feux pour Halloween. Ce samedi 31 octobre, une "pleine Lune bleue" prendra place dans le ciel. Un phénomène très rare puisque la prochaine fois qu'une "Pleine Lune bleue" d'Halloween aura lieu, ce sera de nouveau dans 19 ans, soit en 2039.

Mais qu'est-ce qu'une "Lune bleue" ? Si le terme nous fait déjà imaginer une Lune d'exception aux teintes bleutées, il n'en est rien. Cela signifie simplement qu'il s'agit de la deuxième pleine Lune du mois. En effet, l'année 2020 compte 13 pleines Lunes, au lieu de 12 habituellement, car le cycle lunaire compte 28 jours. Une première pleine Lune était visible le 1er octobre, celle de ce soir sera la seconde.

La précédente "Lune bleue" d'Halloween s'est produite en 2001 aux États-Unis. La deuxième pleine Lune était alors visible à l'aube le 1er novembre en France et en Europe. La dernière fois qu'une "Lune bleue" du 31 octobre était visible par tous les fuseaux horaires, c'était il y a bien plus longtemps : en 1944, rappelle l'Internaute.

Prochaine "Lune bleue" en août 2023 pour la France

Toutefois, le phénomène de "Lune bleue", non cumulé à la fête des monstres, est moins rare et se produit environ tous les deux ans et demi. La "Lune bleue" de ce samedi 31 octobre sera pour sa part visible dans le ciel dès 15h49.

La dernière fois que deux pleines Lunes se sont produites au cours du même mois en France, c'était en janvier 2018 et la prochaine est prévue pour le mois d'août 2023 souligne le magazine Géo.