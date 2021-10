"Squid Game" : le succès de la série renforce encore la position de Netflix

Le phénomène Squid Game continue. Cette série de neuf épisodes, sortie en septembre dernier, suscite un incroyable engouement planétaire sur les écrans du site de vidéo sur internet Netflix. Elle est en ce moment numéro 1 simultanément dans 90 pays où Netflix est présent, alors qu’en principe, chaque marché national conserve ses spécificités, avec son propre classement.

Le phénomène est tel que l’un des dirigeants du site de streaming estime qu’il s’agit probablement du plus grand succès jamais produit la firme. L’intrigue est assez simple : 456 personnes pauvres ou ayant fait banqueroute, écrasées par les dettes, acceptent de participer à une compétition qui va les faire s’affronter dans des jeux de cour d’école, comme les billes ou le fameux "un, deux, trois, soleil", pour une récompense de plus de 30 millions d’euros.

Dès que l’un d’entre eux perd, il est tué, et incinéré par les organisateurs du jeu. Peu à peu, on comprend ce jeu cruel s’effectue sous les yeux des "VIP", quelques spectateurs richissimes venus se distraire en observant les stratégies de survie, les trahisons, et les alliances des candidats. C’est une sorte de Koh-Lanta tragique, qui met en scène et dramatise une lutte des classes impitoyable. Un thème social qui est désormais planétaire, parce que les inégalités de destin ont prospéré sous toutes les latitudes. Squid Game en est la caricature romancée et très efficace.

20% du trafic internet en France

Tout cela va encore renforcer le poids de Netflix sur le marché de la télévision à la demande. Les sites de streaming avaient déjà profité considérablement du premier confinement, avec une forte croissance du nombre de leurs abonnés. Pour la plateforme, ce nombre dépasse maintenant 200 millions, ce qui en fait le premier mondial de son secteur.

Pour vous donner un autre ordre de grandeur, Netflix représente au moins 15% du trafic internet mondial, et 20% en France. En revanche, l’épidémie avait bien sûr interrompu les tournages, provoquant une pénurie de nouveaux contenus à mettre dans les tuyaux, ce qui a provoqué une hémorragie d’abonnés.

La production a repris et les prix flambent. Le mois dernier, Netflix a ainsi acquis les droits de l’œuvre de Roald Dahl, auteur notamment de Charlie et la Chocolaterie qui a vendu 300 millions de livres, pour plus de 500 millions d’euros. C’est un record.

Une grève à venir

Netflix, Amazon, Disney, HBO et Apple, tous américains, se battent pour trouver des contenus exclusifs qui leur permettent de fidéliser leurs abonnés et d’en conquérir de nouveaux. L’impact du catalogue sur le flux des clients est considérable. D’où l’importance de maintenir une production élevée et des prix qui explosent pour les scénarios et les droits.

Seule ombre au tableau, les quelque 60.000 salariés de l’industrie du cinéma à Hollywood, les cadreurs, décorateurs, maquilleurs, sont sur le point de se mettre en grève pour demander une augmentation de salaire, justement au vu du boom que connaît le streaming. Ce serait la première grève de cette ampleur à Hollywood depuis 1945.