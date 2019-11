publié le 06/11/2019 à 09:15

Avant de se rendre dans le village des irréductibles Gaulois, Guillaume Canet est en Chine avec la délégation culturelle qui accompagne Emmanuel Macron. Le réalisateur, avec son producteur Alain Attal, ont assisté à l’inauguration du Centre Pompidou de Shanghaï, le 5 novembre 2019.

"On est venu parce qu'on a ce projet d'Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu, qui n'est pas adapté d'un album et qui se passe en Chine. On va rencontrer des acteurs et des actrices, des partenaires chinois", démarre Guillaume Canet, qui incarnera Astérix, au micro de RTL. C'est Gilles Lellouche (Les Petits Mouchoirs, Pupille, Le Grand Bain) qui se glissera dans le pantalon d'Obélix. Le film sera tourné "en partie en Chine", comme précise Guillaume Canet et "c'est vrai qu'il y a des acteurs qui me font rêver en tant que réalisateur et nous avons eu la chance, grâce à la délégation, de rencontrer Gong Li, dont je suis fan".

Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu est censé sortir en 2021, ce sera aussi l'année des accords culturels franco-chinois. "C'est une occasion rêvée, cela peut être un accélérateur de toute une série d'autorisations de tournages, qui peuvent être compliquées (...) Participer à cette délégation nous permet sûrement d'être plus convaincants et rapidement, car on voudrait tourner cet été", poursuit le producteur Alain Attal.

Le scénario est terminé

Il reste encore un bout de chemin à Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu avant de démarrer son tournage. "On a terminé la partie intellectuelle qui est d'écrire un scénario, de convaincre des partenaires classiques et la maison Hachette de faire cette adaptation. Maintenant, on rentre vraiment dans le concret avec les repérages, les décors, les partenaires financiers chinois et surtout les artistes chinois qui monteraient à bord [du projet]", explique Alain Attal.

"Une bonne fois pour toutes : ce ne sera pas Les Petits Mouchoirs en Chine. J'ai envie de faire un grand film d'aventure, une grande comédie avec des décors incroyables, des costumes d'époque, avec l'humour d'Astérix et Obélix qu'on aime", stipule Guillaume Canet qui va "faire de son mieux".