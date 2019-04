publié le 29/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 29 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Deux Grosses Têtes qui à l’occasion de la diffusion des Petits Mouchoirs ce soir sur M6 et la sortie de la suite « Nous finirons ensemble » mercredi dans les salles de cinéma ont accepté de jouer avec nous : José Garcia et Guillaume Canet.

Une Grosse Tête à qui on pense inévitablement quand dans le film quelqu’un propose à François Cluzet de partager l’addition : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui va aimer la suite des Petits Mouchoirs parce qu’elle préfère qu’on reste amis : Michèle Bernier.



Une Grosse Tête qui avec les Bronzés a fait la Côte d’Ivoire, Val d’Isère et la Sardaigne, mais jamais le Cap Ferret : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête beaucoup plus ch’ti que Cap Ferret : JeanFi Janssens.





