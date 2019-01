VIDÉO - "Astérix le Gaulois" et "La Serpe d'Or" adaptés en BD audio

publié le 16/01/2019 à 16:31

On connaît naturellement les bandes dessinées Astérix, le matériau originel. Les aventures des célèbres irréductibles gaulois pensés et créés par Albert Uderzo et René Goscinny ont eu le droit à un grand nombre d'adaptations. En dessins animés tout d'abord, une passerelle presque évidente entre la BD et les écrans.



Il y a eu ensuite les films en prises de vue réelles (ou "live-action") qui se destinait à un public plus adulte avec une myriade de stars et de punchlines bien trouvées, on se souvient du succès de Mission Cléopâtre. Il y a eu enfin la fusion des deux avec l'animation 3D comme l'a démontré très récemment Alexandre Astier et Louis Clichy avec Le Secret de la Potion magique.

Il ne manquait certainement que la BD audio pour ajouter une touche toute théâtrale aux bulles des bandes dessinées. À l'occasion des 60 ans du plus célèbre des Gaulois, né en 1959, deux albums ont été adaptés par Audiolib, ce 16 janvier 2019.

Vous pouvez y retrouvez une partie du casting original des nouveaux dessins animés pour une immersion complète dans l'univers des irréductibles gaulois : Jean-Claude Donda (Astérix) ; Guillaume Briat (Obélix) ou encore Bernard Alane (Panoramix). Une BD audio racontée par 7 comédiens au total, et accompagnée de musiques et bruitages originaux.