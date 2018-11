publié le 29/11/2018 à 11:41

Il y aura consacré une bonne partie de sa vie d'auteur et de réalisateur. Entre le Moyen Âge avec Kaamelott ou bien l'Âge du fer avec Astérix, impossible de ne pas voir que ces périodes plaisent à Alexandre Astier.



"Je me suis posé la question a posteriori, c'est juste une espèce de vernis élégant sur des choses qui sont intemporelles. Tout cela pourrait se passer au coin de la rue. Mais vis-à-vis du spectateur il y a un confort, comme dans Les Visiteurs. On sait que c'est chose là, elles ont la douceur de choses qui sont passées et que du coup ne nous surgiront pas au visage.(...) À mon avis c'est les mêmes choses, c'est les mêmes thèmes, les mêmes façons, c'est juste qu'il y a par-dessus un vernis de confort", a déclaré le cinéaste de 44 ans.

Après avoir apporté sa pierre à l’édifice de la légende arthurienne, durant six saisons et plus de 450 épisodes, ce surdoué touche-à-tout s’attaque donc pour la deuxième fois à ce monument de la mythologie populaire française, après le succès du Domaine des Dieux, en 2014 (près de trois millions d’entrées). Le film est à découvrir dans les salles de cinéma le mercredi 5 décembre.