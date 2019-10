"Astérix et Obélix" : un nouveau film sera réalisé par Guillaume Canet

publié le 28/10/2019 à 13:07

Des Gaulois en Chine... l'idée est surprenante. C'est en tout cas la base du scénario des nouvelles aventures d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Réalisé par Guillaume Canet, le film sera tourné au printemps 2020.

Cependant, ce live-action ne sera pas une adaptation comme a pu l'être Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. "Cette histoire originale emmènera nos deux irréductibles Gaulois sur des terres encore jamais explorées : cap vers la Chine !", avait indiqué la maison d'édition Albert René en 2017. En effet, les personnages créés par Albert Uderzo et René Goscinny n'y ont jamais mis les pieds dans les bandes dessinées.

Pas plus d'informations n'ont été divulguées sur le casting, mais on sait déjà que le scénario et les dialogues sont supervisés par Philippe Mechelen et Julien Hervé, qui ont également écrit la trilogie des Tuche.

Annoncé depuis deux ans. Ca se confirme enfin! pic.twitter.com/wTYXRfWOdF — Jean-François Guyot (@JFGuyot) October 28, 2019