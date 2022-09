"Succession", "Squid Game", "Euphoria"... Découvrez le palmarès des Emmy Awards

Deux poids lourds se sont partagés les honneurs aux Emmy Awards lundi: le mastodonte de HBO Succession a été élu meilleure série dramatique, tandis que la série sud-coréenne Squid Game est entrée dans l'histoire de la compétition avec notamment un prix de meilleur acteur pour son interprète principal, Lee Jung-jae.

Jouant sur le titre de son programme, le créateur de Succession Jesse Armstrong a remarqué que c'était une "sacrée semaine" pour les dynasties, en faisant allusion à la mort de la reine Elizabeth II et à l'arrivée sur le trône de son fils.

Déjà récompensée par le trophée majeur en 2020, cette chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, a également remporté trois autres prix cette année, notamment pour son scénario et celui du meilleur second rôle, attribué à Matthew Macfadyen. Malgré ses 25 nominations, le programme américain a dû partager la vedette avec le phénomène sud-coréen Squid Game. Produit par Netflix, ce succès planétaire a raflé six prix



Dans le genre dramatique, l'actrice Zendaya a confirmé son statut de nouvelle coqueluche d'Hollywood, en remportant le prix de la meilleure actrice pour son rôle d'adolescente toxicomane dans Euphoria (HBO), comme en 2020.

Le palmarès des principales catégories

Meilleure série dramatique

"Succession"

Meilleure comédie

"Ted Lasso"

Meilleur acteur dans une série dramatique

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya, "Euphoria"

Meilleur acteur dans une série, comédie

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Meilleure actrice dans une série, comédie

Jean Smart, "Hacks"

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Matthew Macfadyen, "Succession"

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Julia Garner, "Ozark"

Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Meilleure mini-série

"The White Lotus"

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm -

Michael Keaton, "Dopesick"

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm

Amanda Seyfried, "The Dropout"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info