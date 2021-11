Emmy Awards : quelle est la série la plus primée ?

Les Emmy Awards récompensent chaque année les meilleures séries aux Etats-Unis. Ce 22 novembre, la série française Dix pour cent, lancée en 2015 sur France Télévisions et qui triomphe aujourd’hui sur Netflix, a remporté le prix de la meilleure comédie. Mais avec ce prix, on reste très loin de tutoyer la série la plus primée.

La série qui a remporté le plus de statuettes est... Game of Thrones, avec pas moins de 59 statuettes ! Une pluie de prix en 8 saisons et un record qui paraît bien difficile à battre.

Les Sept Royaumes ont encore de nombreuses histoires à nous raconter. L'histoire pensée par l'auteur G.R.R Martin est loin d'avoir trouvé sa conclusion définitive avec la diffusion du dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Du côté de la télévision, la chaîne américaine HBO prépare de nombreux nouveaux spin-offs de la série phénomène. Au total, 6 séries ont été annoncées depuis la fin de la saison 8 en mai 2019.