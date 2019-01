publié le 03/01/2019 à 18:19

Après l'attaque de Meryl Streep au cornet de glace par Reese Whiterspoon, une autre actrice phare de Big Little Lies fait parler de la série. Nicole Kidman a révélé de nombreux détails de la prochaine saison durant l'émission New Year's Eve Live de CNN, présenté par Anderson Cooper et Andy Cohen, le 31 décembre 2018.



Parmi les différentes révélations, on en sait plus sur la date de sortie. Elle devrait se faire au cours de l'été 2019, plus précisément en juin. "Je crois que ça sera pour juin. Oui, juin, je pense", a-t-elle lâché sur le plateau de télévision. HBO n'a cependant pas encore confirmé les dires de l'actrice australo-américaine.

Par ailleurs, on apprend que les aventures de Monterey - la ville aux deux visages dans laquelle se déroule l'intrigue - aurait dû se limiter à une mini-série. La saison 2 est la conséquence d'un succès porté par les fans. La série de David E. Kelley, le papa de Ally McBeal, vient donc rejoindre le beau palmarès 2019 de HBO.

Au programme de cette année riche, True Detective qui reprendra du service dès le 13 janvier, Watchmen de Damon Lindelof débarquera dans le courant de l'année, et surtout, n'oublions pas le grand final de Game Of Thrones en avril.