Penn Badgley ("Gossip Girl", "You") et Domino Kirke parents d'un petit garçon

publié le 21/09/2020 à 11:32

L'Upper East Side de Gossip Girl a un nouvel arrivant. Comme l'a annoncé Domino Kirke, l'épouse de Penn Badgley, le couple est parent d'un petit garçon né pendant le mois d'août 2020.

Domino Kirke a partagé la naissance de leur fils avec une photo dans sa story Instagram où son nouveau-né dort paisiblement à côté de sa mère. La sage-femme a aussi partagé une photo d'un dessin représentant un cœur réalisé avec ce qui serait le placenta du bébé.

Domino Kirke avait annoncé sa grossesse en février dernier, révélant par la même occasion qu'elle avait eu deux fausses couches : "Après deux fausses couches d’affilée, nous étions prêts à laisser tomber. J’ai arrêté de faire confiance à mon corps et j’ai commencé à accepter le fait que c’était fini pour moi. Étant sage-femme, j’ai tout vu et tout entendu. Ça me demande tout ce que j’ai de réussir à me détacher des pertes auxquelles j’ai assisté et que j’ai vécu moi-même (…) Tu nous apprends déjà comment rester dans le moment présent d’une manière nouvelle, petit bébé. Merci".

Domino Kirke et son nouveau-né Crédit : capture d'écran Instagram @Domino Kirke

Penn Badgley et Domino Kirke se sont rencontrés en 2014 avant de s'unir lors d'une cérémonie en petit comité en février 2017.