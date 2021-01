"Deadpool 3" : les nouvelles infos sur le retour de Ryan Reynolds au cinéma

publié le 12/01/2021 à 14:48

Le sale gosse de l'écurie Marvel n'est pas près de revenir au cinéma, mais au moins, les fans savent qu'il le sera. Dans un entretien pour le média américain Collider, Kevin Feige, le boss de Marvel Entertainement, a donné quelques détails sur Deadpool 3.

Deadpool 3 sera "rated R" (interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis et interdit aux moins de 16 ans en France) et nous sommes en train de travailler sur le scénario, et Ryan (Reynolds, l'interprète de Deadpool, nldr) supervise un script en ce moment...", démarre Kevin Feige dans son interview.

"Ryan est très occupé, c'est un acteur très demandé. Nous avons plein de projets que nous avons d'ores et déjà annoncés et que nous devons maintenant réaliser, mais c'est très excitant que ça démarre", poursuit Kevin Feige, en référence aux annonces Marvel de la mi-décembre 2020. Plus de 20 séries ou longs-métrages attendent ainsi les fans pour les prochaines années, dont WandaVision qui va démarrer le 15 janvier prochain sur Disney+.

"De nouveau, ce sera un nouveau personnage dans le MCU (Univers cinématographique Marvel). Ryan est une force de la nature et c'est génial de donner vie à Deadpool", conclut Kevin Feige. La production de Deadpool 3 ne devrait pas démarrer avant 2022, donc il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus sur le retour de l'anti-héros Marvel à la combinaison rouge et noire.