Catherine Frot et Olivier Marchal dans RTL POP CINÉ avec Vincent Perrot

RTL Pop Ciné, c’est le magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !



Vincent Perrot reçoit Catherine Frot à l'occasion de la sortie du film Sous les étoiles de Paris, le film sortira mercredi, parfait pour les vacances de vos enfants ou petits-enfants !



Catherine Frot

Sous les étoiles de Paris

L'histoire : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.



> Sous les étoiles de Paris - Bande-annonce

Bronx, le nouveau polar d'Olivier Marchal initialement prévu pour une sortie en salles, sera diffusé sur Netflix à partir du 30 octobre...

C'est au micro de Vincent Perrot qu'Olivier Marchal nous raconte son nouveau film !



> Bronx | Bande-annonce officielle | Netflix France

Et pour rester dans l'univers du polar, Jean Ollé- Laprune, auteur et cinéphile passionnée nous racontera quelques uns des 100 films policiers français sélectionnés dans son livre Le cinéma policier français paru chez Hugo Image !

Le cinema policier francais

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange !

Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.

en vente sur le site : lagrange.fr.

Poppy de Lagrange

et notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche