Votre série favorite s'est terminée il y a plus d'un an sur un suspense insoutenable ? Rassurez-vous, elle va bientôt revenir sur vos écrans. Des mastodontes vont occuper le terrain en 2019 au rayon des séries comme, naturellement, la saison 8 du succès planétaire de HBO : Game of Thrones.



Les téléspectateurs vont enfin connaître le fin mot de l'histoire entre les Stark, les Targaryen, les Lannister et les dragons avec cette ultime saison très attendue. Même les fans des livres devraient (sauf les orthodoxes les plus résistants) regarder ces derniers épisodes longs comme des films puisque cela prendra encore de nombreuses années aux livres pour rattraper l'avance de la série.

Mais il n'y en aura pas que pour les fans de fantasy cette année puisque d'autres grands noms seront de retour : The Crown avec une nouvelle Elizabeth II, des ados toujours trop beaux pour être vrais dans Riverdale, des magiciens amnésiques dans The Magicians ou encore les femmes fortes et attachantes (mais avec un lourd secret désormais) de Big Little Lies.

Janvier

The Big Bang Theory (Canal+ séries / suite de la saison 12 / 3 janvier) - Des visages familiers reviendront dans ces nouveaux épisodes, qui clôtureront la série culte. Parmi eux, Zack, l'ex petit-ami de Penny, qui demandera des conseils à Leonard pour fonder une famille.



Gotham (Fox / saison 5 / 3 janvier) - La série s'achèvera pour son 100e épisode. L'occasion de découvrir les premiers pas du jeune Bruce Wayne dans le costume de Batman, la folie meurtrière du Pingouin et la convalescence de Selina, alors que Gotham City plonge dans le chaos.



Brooklyn Nine-Nine (NBC / saison 6 / 10 janvier) - Il s'agit probablement de la série comique la plus attachante de ces dernières années. Andy Samberg continue de faire des miracle à la tête de sa joyeuse troupe de flics new-yorkais.

True Detective (HBO / saison 3 / 13 janvier) - C'est l'acteur Mahershala Ali (oscarisé pour son rôle dans Moonlight en 2017) qui sera au commande de cette nouvelle enquête qui va se diviser en trois séquences temporelles différentes... un peu comme Moonlight.



Flash (CW / suite de la saison 5 / 15 janvier) - Centrée sur Nora West-Allen (la fille de Barry et Iris, venue du futur) et Cicada, le tueur de métahumains, cette saison offre son lot d'actions et de rebondissements. La team Flash pourra compter sur l'aide du détective Sherloque Wells, pour découvrir l'identité secrète de Cicada et mettre un terme à ses meurtres.



Black Lightning (Netflix / suite de la saison 2 / courant janvier ou février) - Jefferson continue d'aider sa fille Anissa à devenir la super-héroïne Thunder. Mais, sera-t-elle assez formée pour s'attaquer au meurtrier de Lady Eve et prouver l’innocence de son père ?



Riverdale (Netflix / suite de la saison 3 / 17 janvier) - Après sa traditionnelle pause hivernale, Archie, Veronica, Betty et leurs compagnons seront de retour. La menace du Gargoyle King continue de faire des ravages dans la petite ville, Gladys Jones devrait retrouver Jughead, tandis que Betty poursuit ses enquêtes.

Star Trek: Discovery (Netflix / saison 2 / 17 janvier) - Pour cette nouvelle aventure à bord de l'USS Enterprise, les fans découvriront l'identité du capitaine Pike (Anson Mount), qui commandait le vaisseau avant le capitaine Kirk.





Supergirl (CW / saison 4 / 20 janvier) -

Kara Danvers devra probablement affronter le gouvernement américain dans les prochains épisodes, après avoir refusé de dévoiler son identité secrète sous la pression de Ben Lockwood.



Arrow (CW / suite de la saison 7 / 21 janvier) - Entre l'arrivée de sa demi-sœur, sa libération et sa nouvelle mission pour la police criminelle, Oliver Queen n'aura pas de temps de repos. On devrait en apprendre plus sur Dante, un homme de l'ombre qui finance des groupes terroristes grâce à Diggle, maintenant agent pour l'ARGUS, l'agence gouvernementale et paramilitaire secrète.



The Magicians (SyFy / saison 4 / 23 janvier) - La rébellion se prépare ! Alors que la Bibliothèque contrôle désormais la magie, Quentin, Margo et leurs compagnons vont essayer de récupérer leurs identités effacées la saison dernière, sans oublier de sauver Eliot, possédé par un monstre.



The Punisher (Netflix / saison 2 / courant janvier) - Frank Castle (Jon Bernthal) sera bel et bien de retour sur Netflix pour une ultime saison qui devrait baigner dans le sang. Après avoir élucidé le meurtre de sa famille, le justicier lourdement armé n'a pas fini de laisser des cadavres derrière lui. Il retrouvera Billy Russo (Ben Barnes), Dinah Madani (Amber Rose Revah) et Curtis Hoyle (Jason R. Moore).

Février

The Walking Dead (OCS / suite de la saison 9 / 11 février) - Après les disparitions de Rick et Maggie, les survivants devront affronter une menace d'envergure : les Chuchoteurs. Des êtres brutaux qui se camouflent sous les chairs putréfiées des zombies. Une guerre se prépare, alors que Negan s'est échappé de sa cellule.

Mars

American Gods (Starz / saison 2 / mars 10) - L'adaptation de la saga mythologique mais très contemporaine de Neil Gaiman va enfin avoir sa suite. L'occasion de connaître la suite des aventures de Shadow Moon et Mr. Wednesday.

Avril

Sabrina (Netflix / saison 2 / 5 avril) - La plus célèbre des "teenage witches" sera bel et bien de retour, après un épisode spécial pour Noël. Avec ses 10 épisodes, cette nouvelle saison promet toujours autant de démons, magie noire et nouveaux personnages tels Dorian Grey et Adam Masters.



Game of Thrones (OCS / saison 8 / avril) - Sans aucun doute la saison la plus attendue de l'année. Les aventures de Jon Snow, Daenerys, Arya ou encore Tyron se termineront lors des 8 épisodes entre feu et glace. Les Marcheurs Blancs ont détruit le Mur, alors que Cersei prépare son attaque contre Winterfell. Jaime de son côté, a décidé de rallier Jon Snow et Daenerys, qui devront une vérité à laquelle ils ne s'attendent pas.



Legends of Tomorrow (MyTF1 VOD / suite de la saison 4 / avril) : John Constantine redoublera d'efforts pour sauver son compagnon Desmond, qu'il a envoyé aux Enfers par accident. La super-team des Legends est confrontée au Projet HADES du ministère de la Défense.



The Handmaid's Tale (OCS / saison 3 / printemps 2019) - Le temps de la vengeance de June a sonné. Malgré son évasion quasi-parfaite à la fin de la saison 2, l'héroïne de cette uchronie glaçante doit rester dans son univers dictatorial suffocant pour sauver sa fille.

Courant 2019

La Casa de Papel (Netflix / saison 3 / 29 septembre 2019) - "Il existe trois faces d'une même histoire" prévient la série espagnole la plus culte du moment sur Netflix.

Stranger Things (Netflix / saison 3 / date inconnue) - Il faudra attendre une première bande-annonce pour découvrir l'intrigue officielle des huit nouveaux épisodes. La plate-forme de streaming a tout de même dévoilé leurs titres : Suzie, tu me reçois ?, Comme des rats, La maître-nageuse disparue, Le sauna, La source, L'anniversaire, La morsure et La bataille de Starcourt.



Dark (Netflix / saison 2 / date inconnue) - La série de science-fiction allemande avait été une des coups de génie de l’année 2017, avec une histoire sombre et fantastique. Le tournage est déjà terminé donc on pourrait avoir la deuxième saison très rapidement.



Pose (FX / saison 2 / date inconnue) - Coup de cœur absolu de notre année séries 2018, Pose de Ryan Murphy sera de retour en 2019 avec toujours plus de "drama" au milieu de "ball culture" (culture du bal) des années 80 à New-York.

Big Little Lies (HBO / saison 2 / date inconnue) - La série événement et multi-récompensée va devoir désormais résoudre le meurtre final de la première saison. Le casting de rêve va désormais faire une place à Meryl Streep, nous avons hâte de voir ça !



Veep (HBO / ultime saison / printemps) - Dernière tour d'arène pour le personnage de Julia Louis-Dreyfus dans la vie foutraque de la vice-présidente des États-Unis. Si cette série est nommée ou récompensée chaque année, il y a une bonne raison.



Mindhunter (Netflix / saison 2 / début 2019) - La série qui explore les début de l'analyse psychologique des serial-killer était une vraie réussite en plus d'être fondée sur une histoire vraie.



The Good Fight (CBS / saison 3 / courant 2019) - La série spin-off de The Good Wife centrée sur la toujours formidable Christine Baranski reproduit à merveille le rythme si parfait de The Good Wife. Des avocats vifs et dans la tourmente, des histoires de cœur, une bonne dose d'actualité et d'humour noir et surtout beaucoup d'intelligence.

The OA (Netflix / saison 2 / début 2019) - Voici certainement la série la plus étrange, mystérieuse et fascinante de Netflix. On ne sait toujours pas exactement si nous suivons le récit d'une femme dérangée ou le destin extraordinaire de quelqu'un doté de pouvoirs surnaturels. Une chose est sûre : nous avons hâte d'avoir des réponses à nos questions.



Veronica Mars (Hulu/ quatrième saison / printemps) - Énième résurrection pour la série teen/investigation. Après trois saisons, deux livres et un film, la série avec Kristen Bell va revenir à son format originel en huit épisodes.



The Crown (Netflix / saison 3 / fin 2019) - Olivia Coleman, Tobias Menzie, Charles Dance, Helena Bonham Carter et toute une panoplie de nouveaux acteurs vont devoir reprendre les rôles des acteurs des deux premières saisons pour présenter la vie d'adulte et de mère de la reine Elizabeth. La pression est grande.