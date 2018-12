publié le 30/08/2018 à 11:00

La troisième saison de la série retraçant le règne d'Elizabeth II est toujours en production. Pour l'heure, Netflix n'a toujours pas confié aux fans la précieuse date de sortie officielle mais chacun espère retrouver la série historique en 2019.



La série ne sera pas attendue simplement parce qu'elle est brillante, juste, bien écrite et que les téléspectateurs veulent connaître la suite. Elle sera copieusement observée et commentée parce qu'elle recommence à zéro. Tous les acteurs des deux premières saisons ont été remplacés.

La faute, non pas à une folie des créateurs, mais à une nécessité scénaristique. The Crown doit faire évoluer ses personnages sur plus d'un demi-siècle et il serait impensable de vieillir artificiellement les talentueux Claire Foy et Matt Smith pour jouer des quinquagénaire ou des octogénaires dans les prochaines saisons.

Claire Foy sera remplacée par Olivia Colman (l'héroïne de Broadchurch) pour le rôle d'Elizabeth II. Matt Smith par Tobias Menzies (vu dans les séries Rome, Game of Thrones et Outlander) pour le rôle du prince Philip.



Vanessa Kirby laisse sa place à l'actrice la plus célèbre du nouveau casting : Helena Bonham Carter (Sweeney Todd, Harry Potter). Elle reprendra le rôle de la sœur d'Elizabeth II, la princesse Margaret. Détail amusant : Helena Bonham Carter est une habituée de la famille royale, elle a déjà joué le rôle de la Reine Mère, la mère d'Elizabeth II, dans Le Discours d'un roi.



Ben Daniels (House of Cards, L'Exorciste) remplace Matthew Goode pour incarner le photographe Antony Armstrong-Jones, le mari de la princesse Margaret. Josh O'Connor (Peaky Blinders) sera le prince Charles désormais adolescent et Erin Doherty (Les Misérables) jouera sa petite sœur, la princesse Anne. Des choix fondés sur la carrière de ces acteurs mais aussi sur la ressemblance physique avec les membres de la famille royale à cette époque.