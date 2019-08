publié le 05/08/2019 à 11:30

Alexandra Lamy et Nikolaj Coster-Waldau seront en couple à la télévision. Pendant ses vacances, l'actrice s'est confiée sur ses prochains projets. Et les fans de Game of Thrones devraient se réjouir de retrouver l'interprète de Jaime Lannister.

"Je vais faire une série pour l’international avec l’acteur de Game of Thrones qui joue Jaime Lannister. On formera un couple et normalement, nous devons démarrer début 2020", explique Alexandra Lamy dans son entretien pour Midi Libre. Elle sera la première actrice française à partager l'affiche avec une star de Game of Thrones, dont l'ultime saison continue de diviser les fans.

Il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus sur cette série "pour l'international", et son synopsis. Avant sa rentrée sur les plateaux, Alexandra Lamy profite de ses vacances dans le Gard en compagnie de ses proches. "L'été, on se retrouve tous à la maison, à Anduze, il y a toujours du monde qui passe. Moi, j'adore ! C'est une sorte de rituel. Garder ce truc-là d'amis, de famille, c'est très important car c'est notre socle. (...) Quand je suis ici, dans le Gard, j'ai l'impression d'être en vacances alors que j'ai des textes à apprendre pour la rentrée", précise-t-elle à Midi Libre.