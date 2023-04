Le chanteur de S Club 7, Paul Cattermole, est mort à 46 ans

Le groupe S Club 7 devait de nouveau se retrouver sur scène d'ici quelques semaines. Si les retrouvailles ont bien lieu, ce sera sans Paul Cattermole. Le chanteur et acteur britannique est décédé, jeudi 6 avril, à l'âge de 46 ans.

"Nous sommes absolument dévastés par le décès de notre frère, Paul. Il n’y a pas de mot pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous. Nous avons eu tellement de chance de l’avoir dans nos vies, et sommes reconnaissants pour tous les souvenirs incroyables que nous avons avec lui", a écrit son ancien groupe sur Twitter.

Selon la BBC, Paul Cattermole est mort à son domicile et, "même si la cause de sa mort n’est pour l’heure pas connue, la police du Dorset a confirmé que les circonstances du décès n’étaient pas suspectes".

Le groupe britannique S Club 7 était l'un des plus grands groupes pop de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Il était notamment connu pour ses titres "Bring It All Back" et "Don’t Stop Movin’".

Paul Cattermole avait quitté le S Club 7 en 2002, puis avait rejoint un groupe de métal, puis de rock, avant de former le "S Club 3" avec Jo O'Meara et Bradley McIntos, deux de ses anciens partenaires de scène.

