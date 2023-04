"Sur l'Adamant" : qu'est-ce que cet hôpital psychiatrique atypique au cœur d'un documentaire primé ?

Le système de santé français peine souvent à prendre en charge les patients atteints de troubles de psychiatriques. En partant de ce constat, le cinéaste Nicolas Philibert s'est rendu dans un centre de jour atypique, niché sur une péniche dans le XIIe arrondissement de Paris. Sur l'Adamant, en salle le 19 avril prochain, a été récompensé de l'Ours d'or à la Berlinale et offre une plongée dans ce lieu unique au monde.

Invités de RTL Matin, Nicolas Philibert et le psychiatre de l'Adamant, Frédéric Khidichian, replacent l'humanité au centre des relations entre soignants et soignés. "C'est un lieu de parole, d'hospitalité, d'accueil", décrit le réalisateur. "Les patients sont considérés et non pas enfermés dans les symptômes. On les considère comme des gens capables de s'intéresser à plein de choses, d'avoir des talents. Comme des personnes et non pas comme des malades", explique Nicolas Philibert.

Couture, dessin, musique, les journées sont ponctuées par des ateliers qui facilitent l'échange au sein de cette structure. "L'idée, c'est de renouer du lien et de la sociabilité chez les personnes", indique Frédéric Khidichian. En tant que membre de l'équipe soignante, le psychiatre affirme "on est là parce qu'on le désire et parce qu'on va engager tous les jours un lien singulier avec les personnes qui viennent".

