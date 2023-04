INVITÉS RTL - Dany Boon revient sur sa colocation éphémère avec Kad Merad : "Il rentre chez moi et sort deux pantoufles"

Dany Boon et Kad Merad étaient les invités de RTL jeudi 13 avril.

Dany Boon et Kad Merad ont partagé de nombreux moments à l’écran, mais aussi dans la vie. À l’occasion de la sortie du film La vie pour de vrai, en salles mercredi 19 avril, les deux comédiens ont répondu aux questions de RTL ce jeudi 13 avril. Ils ont notamment raconté leur cohabitation de deux mois, chez Dany Boon, pendant le tournage. "C’était pour lui faire économiser l’hôtel, comme il est producteur", ironise Kad Merad. "Il a bu tout mon vin et a vidé tout le frigo", a enchaîné Dany Boon, avant de raconter une anecdote savoureuse sur son partenaire.

"Il rentre chez moi, il pose son sac et sort deux pantoufles et met ses deux pieds dedans", s’étonne encore Dany Boon, qui est également réalisateur de La vie pour de vrai. "Pour moi c’est de la politesse, je respecte les sols", se justifie Kad Merad. "Ensuite il ouvre un autre sac, il sort des photos et il accroche des photos de toute sa famille… Bon ça ce n’est pas vrai", s’amuse Dany Boon, qui ne peut pas s’empêcher de dévoiler une nouvelle anecdote sur Kad Merad. "Au petit déjeuner il est devant la télévision à faire des selfies avec sa femme, à 6h30, devant Télématin (l'épouse de Kad Merad, Julia Vignali, coprésente l’émission de France 2, ndlr)."

"Il y a quelque chose entre nous qui est très fort"

Dany Boon dirige pour la troisième fois Kad Merad dans un de ses films, après l’énorme succès de Bienvenue chez les Ch’tis et Supercondriaque. Dans leur nouvelle collaboration, les deux acteurs jouent deux demi-frères, et sont accompagnés de Charlotte Gainsbourg. Un rôle qui leur convient parfaitement, tant leurs liens sont forts depuis des années. "Il y a une complicité entre nous qui existait déjà avant Bienvenue chez les Ch’tis. Il y a quelque chose entre nous qui est très fort, une générosité. On est content quand l’autre est drôle, quand l’autre fait rire", explique Dany Boon.

Le public, lui aussi, s’est habitué aux aventures du duo. "On s’en rend compte dans les avant-premières, on se rend compte que les familles sont attachées à notre duo", poursuit l'humoriste. On nous demande : mais pourquoi fallait-il attendre 9 ans pour que vous vous réunissiez à nouveau ?".

