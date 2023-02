États-Unis : un remake de la série "HPI" avec Kaitlin Olson et Daniel Sunjata

Crédit : Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le 20 avril 2021, Audrey Fleurot débarquait à l'affiche d'une nouvelle série sur les antennes de TF1 : HPI, pour haut potentiel intellectuel. Le succès a été immédiat et une deuxième saison a été diffusée un an plus tard. Le premier épisode de cette nouvelle saison avait même réuni près de 10,9 millions de téléspectateurs, tandis ce que la saison 3 devrait revenir au mois de mai prochain. Après un tel succès, le phénomène a donc été repris par les Américains.

Les droits de ce remake ont été rachetés par ABC Signatures, une filiale de Disney. Le site spécialisé dans le cinéma, Allociné, a aussi dévoilé les deux acteurs qui ont été choisis pour endosser les rôles d'Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.

Il s’agit donc de l'actrice de 47 ans, Kaitlin Olson, connue notamment pour son rôle dans la série Philadelphia. Pour l'accompagner, la production a choisi, Daniel Sunjata. Ce dernier a été apercu dans New York, unité spéciale, Rescue Me : Les Héros du 11 septembre, ou encore Grey's Anatomy.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info