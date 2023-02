"Le bureau des légendes" : ce que l'on sait du remake américain produit par George Clooney

La série culte Le Bureau des légendes qui raconte les coulisses des services secrets va être adaptée aux États-Unis. Et c'est George Clooney qui produira et réalisera cette adaptation.

Diffusée sur plusieurs plateformes en français sous-titré, Le Bureau, le nom de la série aux États-Unis, a déjà eu du succès. Le New York Times l'a déjà désigné 3ᵉ meilleure série internationale de la dernière décennie, derrière Sherlock et la série israélienne Hatufim dont est inspiré Homeland, une autre série d'espionnage. Justement, la version américaine du Bureau des Légendes devrait reprendre des codes de Homeland.



Le tournage devrait débuter cette année. Le casting n'est pas encore connu, mais déjà avec George Clooney à la tête du projet, Tous les yeux sont rivés sur la production à venir. Clooney est réalisateur, producteur, et pourquoi pas acteur à la place de Mathieu Kassovitz pour le rôle central. Aucun indice là-dessus pour le moment, mais cela participerait à maintenir sa légende et celle de la série.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info