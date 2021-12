C'est Noël avant l'heure chez Netflix. La plateforme de streaming a gardé le meilleur pour la fin (de l'année) et se prépare à nous dévoiler des suites particulièrement attendues par le public. Au rayon des séries, trois mastodontes s'apprêtent à faire leur retour : Emily in Paris pour les amoureux des comédies sentimentales et des clichés sur la France, The Witcher pour les amateurs de monstres et de magie et La Casa de Papel, la série espagnole phénomène qu'on ne présente plus.

Pour celles et ceux qui aiment la télé-réalité et veulent avant tout se détendre devant Netflix alors que la neige tombe derrière les fenêtre, nous vous conseillons : Selling Tampa, le spin-off de Selling Sunset dont la 4e saison a fait la joie des abonnés Netflix fin novembre. Autre valeur sûre : le retour des garçons dans le vent de Queer Eye qui reviennent pour une saison 6.

Ceux qui aiment l'animation japonaise seront aussi aux anges avec JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean ou encore la suite des aventures de la plus colérique des employées de bureau : Aggretsuko.

Séries

Emily in Paris (saison 2)

Date : 22/12

Toujours plus de fun, de fashion... et de faux pas ! Alors qu'Emily trouve enfin ses marques à Paris, une nuit de passion provoquera-t-elle sa chute ? Créée par Darren Star avec Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Lucien Laviscount, Kate Walsh

The Witcher (saison 2)

Date : 17/12

Ciri et Geralt se sont enfin trouvés. Mais Yennefer, elle, semble plus que jamais en danger après le gigantesque incendie qu'elle a causé en fin de saison 1... Reprenez une bonne dose de monstres et de magie dans cette deuxième saison de The Witcher. Créée par Lauren Schmidt Hissrich avec Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan.

Perdus dans l'espace (saison 3)

Date : 1/12

Synopsis : Dans une dernière saison épique, un instinct de survie exacerbé pousse les Robinson à se retrouver pour protéger Alpha du Centaure contre des robots envahisseurs.



La Casa de Papel (partie 5 Vol. 2)

Date : 3/12

La situation tourne au cauchemar pour le professeur qui doit tout mettre en œuvre pour évacuer l'or de la banque, mais surtout son équipe en péril...



Titans (saison 3)

Date : 8/12

Alors qu'ils s'efforcent de rester unis, les Titans sont perturbés par Red Hood, un nouvel adversaire mystérieux, bien décidé à détruire Gotham City une fois pour toutes.

Selling Tampa

Date : 15/12

Les dames d'Allure Realty, une agence immobilière exclusivement féminine appartenant à des noirs, règnent sur le luxueux front de mer et joignent l'utile à l'agréable.



Queer Eye (saison 6)

Date : 31/12

La série de téléréalité primée aux Emmys revient pour une sixième saison.

Cobra Kai (saison 4)

Date : 31/12

Trente ans après le tournoi qui a changé leur vie, Johnny et Daniel voient leur rivalité ravivée dans cette suite de la saga "Karaté Kid".

ANIME



JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean

Date : 1/12

L'histoire de la famille Joestar se poursuit : Jolyne et son équipe font face à de nouveaux manieurs de Stands derrière les barreaux de la prison de Green Dolphin Street.



Aggretsuko (saison 4)

Date : 16/12

Retsuko hausse la voix pour empêcher Haida de commettre la pire erreur de sa vie quand le nouveau PDG retors de l'entreprise prend des mesures radicales au bureau.



Mais aussi : Coyotes (2/12), Coming Out Colton (3/12), Notre grande famille saison 4 (9/12), Aranyak : Les secrets de la forêt (10/12), Leurs Années Folles (10/12), What Happened in Oslo (19/12), Élite : Histoires courtes (15/12 : Phillipe Caye Felipe, 20/12 : Samuel Omar, 23/12 : Patrick), The Silent Sea (24/12), Sauve qui pécho ! (25/12), Complètement à cran (29/12), Kitz (30/12), Ne t'éloigne Pas (31/12), Decoupled (prochainement), Saturday Morning All Star Hits! (10/12), How To Ruin Christmas: The Funeral (10/12), Inspector Koo (11/12), Le Bon Goût des bikers : saison 1 (11/12), The Future Diary (14/12)...

Films et documentaires

The Power of the Dog

Date : 1/12

Éleveur charismatique, Phil Burbank inspire peur et admiration. Il mène la vie dure à la nouvelle épouse de son frère et son fils... jusqu'à ce qu'il entrevoie l'amour.



The Whole Truth

Date : 2/12

Quand un frère et sa sœur découvrent un trou étrange dans le mur de la maison de leurs grands-parents, d'horribles incidents révèlent les sombres secrets de leur famille.



Asakusa Kid

Date : 9/12

Avant de percer, Takeshi Kitano a appris les ficelles du métier auprès du génie de l'humour Fukami. Mais alors que sa notoriété croît, celle de son mentor s'essouffle.



Dos

Date : 10/12

Deux inconnus se réveillent, leurs abdomens cousus l'un à l'autre. Et le choc est d'autant plus grand quand ils découvrent qui se cache derrière leur effroyable supplice.



Mais aussi : Anónima, Encore plus beau, Retour au bercail, Impardonnable, La Main de Dieu, Meilleurs vœux de Lagos, Un Noël en Californie : Les lumières de la ville, Papa ne fait pas de cadeaux, Don't Look Up : Déni cosmique, Aux Antipodes de Noël, Doraemon et moi 2, Minnal Murali : Par le pouvoir de l'éclair, Lulli, Hilda et le Roi de la montagne, The Lost Daughter, Seal Team : Une équipe de phoques !, Que souffle la romance, Cobalt Blue, La Cassette, David et les lutins, La Famille Claus 2



DOCUMENTAIRES



La Casa de Papel : De Tokyo à Berlin : Volume 2

Date : 3/12

Une page se tourne pour les showrunners et les acteurs de La casa de papel qui partagent des secrets de tournage et disent au revoir à la série culte.



Voir

Date : 6/12

Dans cette collection d'essais visuels, des cinéphiles reviennent sur les moments de cinéma qui les ont enchantés, déroutés, ébranlés et changés à jamais.



Mais aussi : D'amour et de musique : La famille Camargo, Comme un poisson dans son récif, Stories of a Generation - avec le pape François : Mini-série, Scène de crime : Le tueur de Times Square...



FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS



Kayko et Kokosh : Saison 1 et 2, Jurassic World : La Colo du Crétacé : Saison 4, Centaurworld : Saison 2, Fonce, toutou, fonce ! : Saison 2, StarBeam : Le passage à la nouvelle année, Fast & Furious : Les espions dans la course : Saison 6 : Retour au bercail