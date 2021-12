"Emily in Paris" (Netflix) : le récap' indispensable avant de dévorer la saison 2

Emily Cooper, la plus américaine des Américaines en France prépare son grand retour sur Netflix. La saison 2 d'Emily in Paris va être diffusée à partir du 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. La comédie romantique qui s'amuse (ou se vautre, c'est selon) dans les clichés sur notre beau pays a le droit à une suite.

Il faut dire que l'épisode final de la saison 1 se terminait sur un cliffhanger. Il fallait donc rapidement remédier à ça pour ne pas laisser les fans dans la frustration. Nous voulons tout savoir sur la carrière de la jeune femme dans la capitale française et, surtout, nous voulons en savoir plus sur sa vie amoureuse. Car Emily in Paris est avant tout une exploration du cœur de la jeune femme incarnée par Lily Colins.

Voici donc les points-clés de l'intrigue de la saison 1 et les questions que les téléspectateurs se posent encore aujourd'hui. Espérons que les scénaristes ne nous décevront pas.

Le(s) cœur(s) de l'intrigue

Après 8 épisodes à se dévorer des yeux. Après deux baisers fougueux et des mensonges à Camille, Gabriel (le beau cuistot) et Emily (notre héroïne) peuvent enfin batifoler sans culpabilité. Mais, coup de théâtre, il reste à Paris, prévient Camille de sa décision et cette dernière veut discuter avec Emily. Va-t-elle lui demander des comptes parce qu'elle sait ? Des conseils parce qu'elle est naïve ? Ou un arrangement à trois ? On sait combien les Américains s'imaginent que les "ménages à trois" sont une relation de base en France... Mystère. Notre héroïne va devoir naviguer dans un nouveau triangle amoureux, tiraillée entre son amitié pour Camille et ses sentiments pour Gabriel... Pour sûr, il s'agira là du fil rouge de la saison 2.

Autre garçon dans l'équation : Mathieu. Va-t-il partir seul à Saint-Tropez ? Le neveu du créateur Pierre Cadault est tombé sous le charme d'Emily en quelques rencontres. Après une balade sur la Seine en bateau agrémentée de champagne, de brefs et tendres baisers, Mathieu se jette à l'eau et propose un week-end en amoureux à Emily à Saint-Tropez. Une idée acceptée de bonne volonté par notre héroïne. Mais, cela est de courte durée. Entre-temps, Camille et Gabriel se sont séparés, laissant le champ libre à la passion d'Emily et Gabriel. Emily est bouleversée, perdue dans ses sentiments, et lorsque Mathieu lui précise qu'il a réservé les billets de train pour "Saint-Trop'", Emily répond "J'ai hâte :)", alors que sur son visage on lit tout le contraire...

Continuons dans les problèmes de couple avec des personnages secondaires. Catherine est-elle au courant de la liaison de son mari ? Le doute est permis. Dans l'épisode final, Catherine donne à Emily "sa bénédiction" pour sa future collaboration d'ordre professionnelle ou non avec son époux. Emily va en effet travailler pour l'entreprise d'Antoine. Si Catherine donne cette "bénédiction" à Emily, cela veut-il dire qu'elle est au courant que son mari est volage ? Et ainsi, est-elle au courant de la liaison qu'il entretient avec Sylvie ? Si c'est le cas, elle n'en laisse rien paraître.

Les autres défis d'Emily à Paris ?

Le showrunner Darren Starr a été particulièrement critiqué par ses fans français et particulièrement parisiens. En effet, la ville décrite par sa série semble bien loin de la réalité et ressemble à une immense carte postale conçue par l'Office du tourisme de la ville. Espérons qu'il décide de nous faire un peu plus plaisir en montrant à Emily la vraie vie au sein de la capitale. Une petite scène dans le métro ne serait pas superflue par exemple. Nous recommandons la galère de la ligne 13 par exemple. L'influenceuse appréciera les merveilleuses odeurs des couloirs du métro ou une grève inopinée (ce serait d'autres clichés mais bon, nous avons l'habitude)...

Toujours dans l'espoir de sortir de la carte postale sirupeuse de la saison 1 qui sent bon les macarons dégustés sur la Place Vendôme, nous voulons qu'Emily aille ailleurs. Le showrunner lui permettra-t-elle de découvrir des quartiers plus populaires du nord ou de l'est parisien, flâner au Parc des Buttes Chaumont (ok c'est cliché aussi), aller à Pigalle, ou déguster un repas au Marché des Enfants Rouges, comme le conseille Camille ? Les coins cachés des méconnus XIIIe ou XIIe arrondissements ? On sait déjà de la bande-annonce qu'elle découvrira le cimetière du Père Lachaise. Cela montrerait une belle capacité d'écoute du créateur de la série.

Enfin, il y a la question épineuse de la maîtrise du français. Emily ne peut pas décemment balbutier quelques "merci" et "croissants" dans un français approximatif. Pas en saison 2. La jeune femme doit être plus mature et plus expérimentée. On sait que l'intrigue se déroulera très majoritairement en anglais, mais faire lire quelques sous-titres à nos amis anglophones ne peut pas faire de mal.

Enfin, nous ne dirions pas non à quelques invités de marque. Si des figures françaises veulent faire des apparitions dans cette saison 2, ce serait un petit événement. La maire de Paris, Anne Hidalgo, osera-t-elle un caméo dans la saison 2 d'Emily in Paris ? Ça aurait le mérite de faire entrer la série dans notre campagne présidentielle...