publié le 03/04/2021 à 15:42

Icône des Yéyés puis du disco, pop star internationale, Sheila revient avec un 27ème album intitulé Venue d’ailleurs, dans lequel elle se raconte et se confie comme jamais auparavant. Dès le début du Journal inattendu, elle confie : "Un retour supplémentaire qui fait plaisir à ceux qui m’aiment et qui donne des boutons aux autres ! En ce qui me concerne, avec l’inconscience qu’on me connaît, j’ai la folie de croire que ce ne sera jamais fini".

Dans cet album Sheila nous fait danser sur Tous Yéyés, hommage à cette période des années 60 durant laquelle il y avait "une insouciance qu’on a un peu perdue aujourd’hui malheureusement", elle retrouve son fidèle Nile Rodgers qui lui avait composé le tube Spacer, et qui a accepté immédiatement de lui écrire un nouveau titre : Law of Attraction. Sheila espère refaire monter tout le monde très vite sur le dancefloor : "Vivement que ça rouvre !" lance-t-elle comme un cri du cœur.

Venue d’ailleurs contient aussi une chanson bouleversante La Rumeur où elle revient sur cette fameuse rumeur dont elle a souffert : Sheila est-elle un homme ? À travers cette chanson, elle explique : "On vit dans la lumière mais à l’intérieur il y a un être humain qui brille et qui souffre", et délivre un message important à l’heure des réseaux sociaux : "une rumeur c’est pour la victime un assassinat programmé".

Sheila fait son grand retour musical Crédit : RTL

Son combat pour son fils Ludovic Chancel

Sheila se confie aussi sur son fils Ludovic Chancel, décédé en juillet 2017 à qui elle dédie sa chanson Cheval d'amble. "Je dois à Ludovic, je lui devais et je lui devrai toujours de le faire monter dans la lumière et de dire 'ok, il a fait des erreurs, mais c'était un cœur sur patte'. Et j'ai envie qu'on le laisse tranquille, j'ai envie qu'il soit en haut et qu'il regarde tout cela d'où il est et surtout qu'il soit heureux là-haut. Je n'ai pas envie qu'on salisse son image", explique-t-elle, avant de conclure : "Ludo vit avec moi, c'est mes entrailles (...) cette chanson je pense que toutes les mamans qui ont traversé un drame comme ça et dont ne se remet jamais, j'espère que ça les aidera et qu'elles comprendront elles".

Rencontre avec l'écrivaine Rachel Khan

Sheila avait choisi de recevoir l’actrice et écrivaine Rachel Khan, qui vient de publier le livre Racée aux Éditions de l’Observatoire et qui porte un combat qui tient à cœur à la chanteuse : sortir du repli identitaire.

Rachel Khan, Sheila et Ophélie Meunier dans le "Journal Inattendu" Crédit : RTL

Elle a ensuite été surprise au téléphone par Jean-Marie Périer, son photographe chéri qui l’a suivie tout au long de sa carrière et qui l’a toujours entourée avec beaucoup de bienveillance. Un Journal Inattendu de Sheila avec tous les ingrédients que l’on attendait : émotion, liberté, humour et amour.