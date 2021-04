Hubert Védrine : "Que dirait De Gaulle et même Mitterrand sur le monde d'aujourd'hui ?"

publié le 17/04/2021 à 16:25

Rencontre avec un homme remarquable aujourd’hui dans le journal inattendu : Hubert Védrine. Il a passé 14 ans auprès de François Mitterrand, "au cœur du pouvoir", il a été 4 ans ministre des Affaires Etrangères. Il publie Le dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon / Fayard et nous embarque pour un voyage exaltant et subjectif dans notre histoire : les batailles, les ambitions, les hommes, car, "pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient", dit-il.



La gauche ? "Plus vraiment une famille", rappelle celui qui a été un des plus proches conseillers de François Mitterrand, en saluant l’habileté de l’ancien Président d’avoir su fédérer son camp…

A l’heure de l’immédiateté et des réseaux sociaux, Hubert Védrine s’inquiète sur la crise de la démocratie représentative : "Que dirait de Gaulle - et même Mitterrand - sur le monde d’aujourd’hui ? Il serait sidéré et inquiet pour la France et même pour son Europe à lui".

Parmi les raison d’espérer, toutefois : "L’écologisation qui peut créer un vrai réflexe de solidarité mondiale… Il n’y a pas d’autres solutions".

Hubert Védrine à RTL samedi 17 avril 2021

Son invitée est Kahina Bahloul, la première femme imame en France, dont il salue le courage et la force tranquille. Née d’un père kabyle et d’une mère française d’origine juive et catholique, elle évoque l’écrasante majorité silencieuse des Français de confession musulmane, qui pratiquent leur religion paisiblement et regrette que ces voix ne soient ni consultées, ni entendues. Elle publie Mon Islam, ma liberté, chez Albin Michel.